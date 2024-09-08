Кондратьев: В ЦИК РТ жалоб, влияющих на ход голосования, не поступало

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На выборах депутатов Государственного Совета РТ VII созыва, которые проходят сегодня в Татарстане, безопасное голосование избирателей обеспечивают члены участковых избирательных комиссий и сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время никаких серьезных происшествий не зафиксировано. Об этом сообщил в едином информационном центре в Казани председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Кроме 22 тыс. членов участковых избирательных комиссий, которых мы благодарим и надеемся на их профессиональную работу, сегодня безопасное голосование обеспечивают сотрудники правоохранительных, надзорных органов. Надеюсь, что избиратели поймут, что избирательный участок — это безопасное место. Мы также благодарим представителей органов здравоохранения, мы в постоянном контакте. Пока на избирательных участках всё идет спокойно, никаких инцидентов не зафиксировано. Жалоб, влияющих на ход голосования, нет», — сказал он.

Андрей Кондратьев при этом заметил, что на телефон горячей линии уже поступило более 600 звонков. Люди интересуются досрочным голосованием, всего поступило 183 подобных вопроса, а также звонят за разъяснениями по механизму «Мобильный избиратель», было 125 звонков. Также были различные вопросы информационного характера, к примеру, о голосовании на дому, номере избирательного участка и так далее.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Избирательные участки будут работать до 20.00. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.