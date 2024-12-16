Кондратьев: Уверен, мы правильно работаем с молодежью в избирательной системе

В Присутственных местах Казанского Кремля прошел форум «Повышение роли молодежных проектов в развитии избирательной системы», где в диалоге с молодыми людьми обсудили самые актуальные направления развития избирательной системы в республике и стране. С приветственным словом к участникам обратился председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Мы видим, что в зале сегодня, в основном, молодежь. Уверен, что мы точно сформировали и идём в векторе развития молодежного направления в избирательной системе. Мы очень рассчитываем на вас. Это ориентир на будущее. Отмечу, что в последние годы по всей стране отмечается повышение уровня доверия к институту выборов. Это очень важный фактор легитимности избирательного процесса. Мы это ощущаем и в Татарстане», - заявил он.

Кондратьев напомнил, что в этом году республика прошла через две большие избирательные кампании: выборы Президента Российской Федерации и выборы депутатов Госсовета РТ. А в будущем году пройдут выборы Раиса Татарстана.

С большим докладом о тенденциях в избирательных процессах выступил заведующий кафедрой государственного, муниципального управления и социологии Казанского государственного технологического университета, доктор социологических наук, профессор Андрей Тузиков. Он рассказал, что в нынешних реалиях выборы неотделимы от медиапроцессов, что показали все прошедшие кампании в разных странах мира.

«Мы живём в эпоху медиасоциума. Любой сюжет общественного развития становится неотделим от его медийного сопровождения. Поэтому электоральная социология нуждается в публикации различных результатов в массмедиа. Причем там, где есть обратная связь. Таким образом можно проследить общественное мнение», - подчеркнул лектор.

В этом смысле большой составляющей выборов стали соцопросы, они стали частью избирательной системы. В последние годы наблюдается и повышение доверия к такому методу, добавил Тузиков.