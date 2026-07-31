Кондратьев: Так как голосование многодневное, «дня тишины» не будет

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С 22 августа в России начнется агитационный период избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы IX созыва, который продлится до 18 сентября. Об этом сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев на брифинге в информационном центре Центральной избирательной комиссии Татарстана «Точка выбора».

«Поскольку у нас три дня голосования, то есть многодневное голосование, „дня тишины“ у нас нет», – подчеркнул Кондратьев.

По его словам, регистрация кандидатов по федеральным партийным спискам уже завершена. В Татарстане участие в выборах принимают 84 кандидата по федеральному округу. Кроме того, продолжается регистрация кандидатов по шести одномандатным округам.

«На одномандатных избирательных округах у нас 34 кандидата, из которых 29 зарегистрировано на сегодняшний день», – уточнил руководитель ЦИК РТ.

Осенью в Татарстане, как и по всей стране, пройдут выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ IX созыва. Одновременно в республике состоятся дополнительные выборы депутата Государственного Совета Татарстана по Высокогорскому одномандатному округу № 50 — мандат стал вакантным после назначения Азата Зиганшина министром экологии и природных ресурсов РТ. Также жители ряда муниципалитетов изберут депутатов на освободившиеся места в представительных органах местного самоуправления. Голосование пройдет в течение трех дней – 18, 19 и 20 сентября 2026 года.