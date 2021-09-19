Кондратьев: Среди поступающих в ЦИК РТ жалоб много пустых обращений

Татарстанский Центризбирком продолжает активную работу с обращениями граждан на тему проходящих в республике выборов в Госдуму России. По итогам проверок в большинстве случаев заявления не имеют под собой существенных оснований. Об этом на площадке Единого информационного центра рассказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Он отметил, что к полудню последнего из трех дней голосования обращения татарстанцев через онлайн-форму значительно выросли по сравнению с утренними часами.

«Мы отслеживаем все эти сигналы. Часть из них мы уже отработали с помощью наших выездных групп. Мы понимаем, что во многом это пустые обращения — они не содержат оснований, фактов. Но еще часть обращений у нас находится в работе», — пояснил Кондратьев.

По его словам, с утра до полудня по горячей линии ЦИК РТ поступило более 100 звонков.

«Разные вопросы наши избиратели ставят. Реагировать нужно на любой из них, в том числе и письменно. Для сравнения: в прошлой избирательной кампании в Единый день голосования было порядка 250 звонков по горячей линии», — резюмировал Андрей Кондратьев.

