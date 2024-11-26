Кондратьев: Система избиркомиссий в Чистопольском районе готова к выборам 1 декабря

Рабочая группа ЦИК РТ сегодня посетила Чистопольский район. Здесь прошел, ставший традиционный День избирателя, который включает в себя образовательные мероприятия для членов УИК, посещение участков для голосования, знакомство с молодежным активом избирательной системы, сообщает пресс-служба Центризбиркома республики.

«День избирателя – это очень эффективный формат выездного мероприятия ЦИК Татарстана. Он позволяет объективно оценить ситуацию на местах, готовность избирательных комиссий к проведению выборов. Наши коллеги из избирательных комиссий Чистопольского района сегодня продемонстрировали отличный уровень профессиональной подготовки. Система избирательных комиссий в Чистопольском районе в высокой степени готовности к выборам 1 декабря», - отметил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

В состав рабочей группы ЦИК Татарстана вошли зампредседателя республиканского Центризбиркома Андрей Нефедов, Секретарь ЦИК РТ Надежда Борисова, куратор образовательной программы для членов УИК Валентина Каменькова.

В рамках Дня избирателя в Чистопольском филиале Казанского инновационного университета состоялась встреча со студентами вуза. Перед молодыми и впервые голосующими избирателями выступил председатель Экспертного совета при ЦИК республики Роман Беляков.

«Считаю очень важным и своевременным проведение выездной сессии Форума избирателей в Чистопольском филиале КИУ. 1 декабря многие молодые чистопольцы впервые придут на избирательные участки, исполнят свой гражданский долг, почувствуют себя ответственными за будущее Татарстана. С некоторым волнением и неподдельным интересом ребята ждут этого дня», - заявил он.

В ходе дискуссии молодые избиратели Чистопольского района задали интересующие их вопросы: как устроена избирательная система в Татарстане, при помощи каких инструментов обеспечивается открытость и легитимность выборов, как стать организатором избирательных кампаний? В завершении встречи каждый из студентов получил в подарок приятный сувенир от Центризбиркома Татарстана.

В ближайшее воскресенье, 1 декабря в Чистопольском муниципальном районе республики состоятся выборы депутата Госсовета РТ. В организации и проведении выборов задействованы две территориальных и 59 участковых комиссий. Право на участие в голосовании имеют более 56 тысяч татарстанцев. Избирательные участки будут открыты с 7:00 до 20:00.

фото: ЦИК РТ