Кондратьев: Технических сбоев в работе избирательной кампании в Татарстане нет

За два дня голосования на выборах в Госдуму РФ в Татарстане серьезных технических сбоев в работе техники нет. Об этом сообщил сегодня в Едином информационном центре в Казани председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Выборы проходят в штатном режиме, сбоев у „Ростелекома“ за прошедшую ночь нет. Есть небольшие технические моменты, которые выправляются в рабочем режиме. На 2810 участков установлено 5 тыс. камер. Есть районы, где из-за кратковременных отключений электроэнергии камеры дали небольшой сбой. За прошлую ночь произошло семь кратковременных отключений камер. По каждому случаю будет составлен акт, серьезных сбоев на участках нет», — сказал он.

В Татарстане в течение двух дней проголосовало 57,5% избирателей. Выборы в Государственную Думу РФ VIII созыва продлятся три дня, 17, 18 и 19 сентября. Параллельно в Татарстане проходят довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам (Азинскому и Студенческому) и дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.