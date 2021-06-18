Кондратьев: Руководители окружных избиркомов РТ прошли обучение на базе ЦИК РФ

Руководство всех окружных избиркомов Татарстана прошли дистанционное обучение на базе ЦИК РФ. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии РТ рассказал председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

«Руководящий состав окружных избиркомов прошел дистанционное обучение на базе ЦИК России, результаты которого были проверены тестированием знаний. По его итогам участники образовательного модуля получили сертификаты, подтверждающие высокий уровень профессионализма», — сказал Кондратьев.

При этом в ЦИК РТ подготовка к избирательной кампании началась задолго до объявления даты выборов.

«Ключевое значение имеет образовательная программа как членов центральной избирательной комиссии, так и окружных и участковых избирательных комиссий. Эту работу полностью развернули на уровне республики все окружные и территориальные комиссии», – отметил глава ЦИК РТ.

Он подчеркнул, что все сотрудники подтвердили высокий профессиональный статус и прошли тестирование.