Кондратьев рассказал, сколько раз татарстанцы звонили на горячую линию для избирателей

На горячую линию по вопросам, связанным с выборами Президента России, от жителей Татарстана поступило 815 звонков. Такую цифру назвал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев в Едином информационном центре выборов Президента России в «Татмедиа».

«Все вопросы, которые поступают к нам в оперативный штаб, они в течение двух-трех минут рассматриваются, даются ответы. За вчерашний день 815 вопросов поступило на телефон горячей линии», – рассказал спикер и добавил, что часть обращений поступила на сайт ЦИК РТ.

Большая часть звонков касалась вопроса по системе «Мобильный избиратель», которым можно было воспользоваться до 11 марта, чтобы выбрать удобный участок для голосования. В ходе предвыборной кампании сервисом воспользовались 5 млн человек, в Татарстане – 108 тыс. человек.

«Сервис работал, он эффективен. 108 тыс. обратилось. Все заявки мы обработали, ни одного отказа по обработке этой информации не было», – отметил председатель ЦИК региона.

Кондратьев напомнил, что работает федеральный номер 8 (800) 200-00-20, на который можно позвонить по вопросам президентских выборов. Все звонки, поступившие на этот номер из Татарстана, автоматически переводятся на горячую линию Центральной избирательной комиссии РТ (8 (843) 292-84-33).

Трехдневные выборы Президента России стартовали накануне. В регионе начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России пройдут еще 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).