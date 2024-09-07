Кондратьев рассказал о подготовке к единому дню голосования в Татарстане

В Татарстане продолжается подготовка к выборам депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва, которые состоятся 8 сентября. Безопасность на них будут обеспечивать МВД, Росгвардия, МЧС, ФСБ и другие республиканские службы, сотрудники которых уже приступили к выполнению своих обязанностей. Об этом в студии «Татарстан Онлайн» рассказал председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

«Да, безусловно, это требует огромных сил, энергии, отвлечения наших служб и привлечения их на работу на избирательных участках <…> Они заступили на службу, и уже все участки находятся под охраной. Я уверен в их профессионализме и благодарю за то, что мы работаем вместе. Это тоже в традициях нашей республики. Все должны быть сконцентрированы. Важнейшее общественное событие должно быть полностью обеспечено», – отметил он.

Кондратьев также подчеркнул, что подготовка к единому дню голосования проходит в штатном режиме в соответствии с календарным планом. Все службы, ведомства, организаторы избирательной кампании на связи с председателем ЦИК для решения возникающих вопросов.

«Всё под контролем. Подготовка идет в соответствии с календарным планом. Никаких вот этих вот – “не спали”. Все идет ровно. Все идет штатно. Члены комиссии на своих рабочих местах работают профессионально. Я хочу еще раз пожелать им удачи. Мы, безусловно, все на связи», – заключил Андрей Кондратьев.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва состоятся 8 сентября. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.