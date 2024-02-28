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Кондратьев рассказал казанским студентам о развитии избирательной системы и выборах-2024
Председатель Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев встретился с молодежным активом и впервые голосующими студентами КНИТУ им.Туполева. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.
Участники встречи задали ему вопросы о развитии избирательной системы, месте и роли молодежи в этом. Также Кондратьев рассказал об особенностях избирательной кампании, в том числе проекте «ИнформУИК».
«Члены избирательных комиссий обошли уже более миллиона домохозяйств. В подавляющем большинстве квартир и домовладений состоялся открытый, доброжелательный разговор с избирателями, которые смогли задать все интересующие их вопросы», — отметил председатель татарстанского Центризбиркома.
Помимо этого, он остановился на молодежных проектах в системе избирательных комиссий и вручил студентам, которым исполнилось 18 лет, приглашение на выборы и памятные сувениры.
Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. Допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
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