Кондратьев рассказал, как организуют голосование для граждан с инвалидностью

В Татарстане уделяют большое внимание организации голосования для маломобильных жителей республики. Об этом заявил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев, чьи слова приводит ГТРК Татарстан. Напомним, речь идет про выборы депутатов Госсовета РТ, которые состоятся 8 сентября.

Он отметил, что 93% от общего числа избирательных участков в Татарстане организованы на первых этажах зданий. Такой способ размещения уже делает участок удобным для маломобильных граждан.

Также на избирательных участках в республике поставят спецоборудование. Так, кабинки для голосования будут иметь широкие проемы для удобства граждан на колясках, а для лиц с нарушениями зрения разместят трафареты со шрифтами Брайля. Жители РТ, у которых есть ограничения по слуху и речи, смогут воспользоваться сурдопереводчиками «Службы-112».

Кондратьев напомнил, что при желании маломобильные граждане, как и пожилые, смогут отдать свой голос на дому. Для этого надо им самим или их родственникам, или их соседям, или социальным работникам заранее обратиться письменно или устно в участковую или территориальную избирательную комиссию. Подать соответствующее заявление можно будет с 29 августа до 14:00 8 сентября.