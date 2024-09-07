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Кондратьев призвал татарстанцев проверить свои данные в УИК
Татарстанцы могут заранее уточнить наличие своих данных в списках участковых избирательных комиссий для того, чтобы в единый день голосования 8 сентября не возникло непредвиденных обстоятельств. Об этом в студии «Татарстан Онлайн» рассказал председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.
«У нас на 1 июля и 1 января определяется количество избирателей – сколько граждан могут проголосовать в день выборов. На сегодняшний день у нас 2,9 млн избирателей из 4 млн населения <…> Безусловно, мы понимаем, что параллельно с этим у нас люди переезжают, меняют место работы, перемещаются по территории Республики Татарстан», – отметил он.
Способствуют этому в том числе активная застройка в некоторых районах республики, появление новых промышленных предприятий. В связи с этим количество избирателей в избирательных округах может меняться.
«Я допускаю такую возможность, что где-то, как вы говорите, по некоторым данным кто-то кого-то не нашел (в списках избирателей на участках – прим. Т-и). Я здесь советую избирателям прийти, кстати, сегодня именно такой день, когда можно уточнить и убедиться в том, что вы действительно есть в списке. Это возможность, это право каждого избирателя. Поэтому здесь в данном случае комиссия к этой работе готова», – заключил Андрей Кондратьев.
Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва состоятся 8 сентября. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.
ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».
Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.
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