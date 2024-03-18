Кондратьев: Предварительные результаты выборов показывают небывалое единение людей

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Несмотря на внешние угрозы, предварительные результаты голосования на выборах Президента России свидетельствуют о небывалом единении людей. Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев на 42-м заседании ЦИК РТ.

«Россия провела эту избирательную кампанию в непростых условиях – информационно-политического противостояния Западу, незаконных санкций, экономического давления», – сказал глава Центризбиркома.

По словам Кондратьева, за три дня голосования была проведена «очень непростая, но крайне важная работа». «Самое главное, что все профессионально сработали на избирательных участках. Все было вовремя, дисциплинированно, четко. Несмотря на то что у нас впереди выборы в Госсовет Татарстана и Раиса республики, депутатов Госдумы, это была главная кампания», – подчеркнул он.

В Татарстане сегодня в семь утра завершилась обработка 100% бюллетеней по выборам Президента России. В выборах приняли участие 84,61% избирателей республики, напомнил председатель ЦИК.

За действующего главу государства Владимира Путина (самовыдвиженец) проголосовало 88,74% избирателей, за Николая Харитонова (КПРФ) – 4,83%, за Леонида Слуцкого (ЛДПР) – 3,93%, за Владислава Даванкова («Новые люди») – 1,53%.

«Это предварительные итоги. Их еще предстоит утвердить на заседании ЦИК Татарстана, а затем отправим документы в Центральную избирательную комиссию России. На заседании ЦИК РФ уже будут утверждаться результаты по всей стране», – заключил Кондратьев.

Восьмые по счету выборы Президента России прошли 15, 16 и 17 марта.