Кондратьев: Предстоящие выборы пройдут в новой реальности из-за пандемии

Предстоящие сентябрьские выборы в нижнюю палату федерального парламента будут проходить в условиях новой, постковидной реальности. С этим фактором связан и измененный формат голосования — выборы будут проходить в течение трех дней, с 17 по 19 сентября. Об этом в прямом эфире программы #ТатарстанОнлайн рассказал председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

«Мы находимся в другой реальности, связанной с пандемией. Коронавирус, к сожалению, никуда не ушел. И поэтому все те избирательные практики, которые были успешно применены в прошлом году (связанные с эпидемической безопасностью граждан), в полном объеме будут использованы и в этой избирательной кампании», — подчеркнул Кондратьев.

Он напомнил, что параллельно с выборами в Государственную Думу в предстоящие три дня состоятся довыборы в Госсовет РТ.