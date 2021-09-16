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Ру Тат
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16 сентября 2021  14:20
Егор Никитин

Кондратьев: Предстоящие выборы пройдут в новой реальности из-за пандемии

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Предстоящие сентябрьские выборы в нижнюю палату федерального парламента будут проходить в условиях новой, постковидной реальности. С этим фактором связан и измененный формат голосования — выборы будут проходить в течение трех дней, с 17 по 19 сентября. Об этом в прямом эфире программы #ТатарстанОнлайн рассказал председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

«Мы находимся в другой реальности, связанной с пандемией. Коронавирус, к сожалению, никуда не ушел. И поэтому все те избирательные практики, которые были успешно применены в прошлом году (связанные с эпидемической безопасностью граждан), в полном объеме будут использованы и в этой избирательной кампании», — подчеркнул Кондратьев.

Он напомнил, что параллельно с выборами в Государственную Думу в предстоящие три дня состоятся довыборы в Госсовет РТ. 

#выборы в госдуму рф #Выборы 2021
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