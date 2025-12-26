Кондратьев подвел итоги работы ЦИК Татарстана и рассказал о планах на следующий год

Фото: rais.tatarstan.ru

На предновогоднем заседании Центральной избирательной комиссии Татарстана подвели итоги работы за 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба республиканской ЦИК.

Основным достижением стало успешное завершение двух ключевых кампаний – выборов Раиса Татарстана и более 7,5 тыс. муниципальных депутатов. Все избирательные процессы прошли штатно, открыто и легитимно, что отметили ЦИК России и руководство республики.

Важным событием стало всероссийское совещание по вопросам развития избирательного процесса с участием Председателя ЦИК России Эллы Памфиловой. Мероприятие такого уровня прошло в Татарстане впервые.

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

Особое внимание на заседании уделили информационному сопровождению выборов. «Информационный центр "Точка выбора", который действовал на протяжении всей активной части избирательной кампании, стал действенным информационным триггером всей кампании», – отметил Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

По мнению участников, полностью оправдало себя решение об открытии экстерриториальных участков в Москве и в зонах проведения специальной военной операции. На заседании показали кадры награждения руководителей и членов участковых комиссий, отличившихся при организации голосования в прифронтовой полосе.

С особым чувством вспомнили о принятом ранее решении присвоить имена погибших коллег из территориальных избиркомов Рустама Валеева и Виталия Кирсанова избирательным участкам на их малой родине.

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

В конце года полностью завершилось обновление составов избирательных комиссий всех уровней. Были назначены члены и председатели всех 65 территориальных избирательных комиссий. Формирование новых составов прошло гласно, с максимальным учетом предложений всех участников процесса выдвижения кандидатов. При этом обеспечен основной принцип – сочетание преемственности и обновления.

«Опираясь на достигнутые успехи, в будущем году мы примем участие в подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы России девятого созыва, которые потребуют от нас самого высокого уровня профессионализма, четкой и слаженной работы», – отметил Кондратьев.