Кондратьев: Общественное наблюдение — современный стандарт избирательного процесса

В рамках форума «Мой голос» прошла онлайн-сессия «Выборы-2021: прозрачность голосования». Участники обсудили подготовку наблюдателей и организацию общественного контроля, затронули нововведения.

«Вообще, сама площадка форума — свидетельство открытости выборов. Сейчас все чаще говорится о том, что наблюдатель должен быть профессионалом, знать законы и решать сложные ситуации, возникающие на выборах», — отметила блогер и модератор форума Алина Гималтдинова. На прошлых выборах в Татарстане она выступала в качестве блогера-наблюдателя для обеспечения легитимности процедуры голосования.

Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев отметил, что в этом году избирательная кампания имеет ряд особенностей.

«Конкуренция огромная: сейчас зарегистрировано 14 партий и 3910 кандидатов. Это 17 человек на место, — подчеркнул Кондратьев. — На прошлых думских выборах не было общественного наблюдения (только от кандидатов и партий), а теперь это одна из существенных составляющих избирательного процесса, современный стандарт».

Председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева рассказала о подготовке наблюдателей и отметила, что на сегодня обучение прошли более 5 тыс. контролеров.

«Наблюдатели на площадке — это люди, которые взаимодействуют со всеми заинтересованными, в первую очередь, в соблюдении прав избирателей, сторонами. Мы также продолжили привлечение наблюдателей-блогеров, это такое „изобретение“ Татарстана. Есть еще одно новшество: будет создан Центр общественного видеонаблюдения за ходом голосования. Он будет работать круглосуточно, прийти в него может каждый», — рассказала Валеева.

Первый зампред координационного совета ОП России по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич подчеркнул, что нужно готовиться к борьбе с фейками и провокациями на выборах.

«Нужно работать на опережение — не ждать, что опубликуют какую-то фейковую историю, а потом думать, как доказать, что это неправда. Нужно делать стримы, трансляции, наблюдение — все, чтобы была максимальная открытость», — посчитал Малькевич.

Член исполнительного комитета движения «Корпус «За чистые выборы» Алексей Песков отметил, что на наблюдателей ложится огромная ответственность, поэтому надо тщательно подходить к программам их подготовки.