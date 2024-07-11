Кондратьев о выборах в Госсовет РТ: «Главное обеспечить открытость всех процедур»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В одномандатных избирательных округах для участия в выборах депутатов Госсовета Татарстана выдвинулись 248 кандидатов.

КПРФ: 49,

«Справедливая Россия – Патриоты – За правду»: 49;

ЛДПР: 48;

«Новые люди»: 44;

«Единая Россия»: 43;

«Гражданская инициатива»: 3;

Самовыдвижение: 12;

Всего же заявили о желании принять участие в выборах депутатов Госсовета Татарстана нового седьмого созыва 427 кандидатов.

«Наша главная задача на этом важнейшем этапе избирательной кампании – обеспечить максимальную доступность и открытость всех выборных процедур. ЦИК Татарстана и окружные избирательные комиссии провели большую информационно-разъяснительную работу по вопросам правильного оформления всех необходимых для выдвижения документов, - отметил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Он подчеркнул, что конкурентность среди кандидатов – это важный параметр легитимности выборов.

Период выдвижения кандидатов продлился 30 дней – с 11 июня по 10 июля 2024 года. За это время в ЦИК Татарстана документы для выдвижения кандидатов по единому республиканскому списку кандидатов представили уполномоченные представители 5 региональных отделений 5 политических партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», ЛДПР, «Новые люди».

Следующий этап – регистрация кандидатов. Напомним, выборы депутатов Госсовета РТ пройдут 8 сентября в Единый день голосования.