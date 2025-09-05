news_header_top
Выборы-2025 5 сентября 2025 16:00

Кондратьев: Избирательная система Татарстана находится в высокой степени готовности

Кондратьев: Избирательная система Татарстана находится в высокой степени готовности
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Избирательная система Татарстана находится в высокой степени готовности – открыты все 2752 избирательных участка и экстерриториальный участок в Москве. Об этом на форуме избирателей «Мой голос» заявил председатель центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

«Мы традиционно собрались на онлайн-площадку. Это наш форум, который стартовал в пандемию, когда не было возможности общаться очно. И мы этот форум продолжаем. Сейчас мы хотим поговорить об открытости, легитимности и безопасности предстоящих выборов», – сказал Кондратьев.

Он добавил, что в республике также работают все онлайн-сервисы: мобильный избиратель, поддержка волонтеров на участках и надомное голосование.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР), и Хафиза Миргалимова (КПРФ).

