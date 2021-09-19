Кондратьев: На выборах в Госдуму РФ активна молодежь из Татарстана

Молодежь из Татарстана принимает активное участие в выборах в Госдуму РФ в качестве избирателей и общественных наблюдателей. Об этом заявил сегодня в Едином информационном центре в Казани Андрей Кондратьев.

«Молодежи на избирательных участках много, я очень рад этому обстоятельству. Молодежь идет голосовать, это видно. Если кто-то сомневается, прошу посетить участки и посмотреть. Самое главное, что меня очень порадовало, что большое количество молодежи среди наблюдателей. Они очень ответственно работают. Приезжаешь на участки и видишь молодых людей, которые четко следят за выборами, имеют рядом гаджеты», — сказал он.

В Татарстане в течение двух дней проголосовало 57,5% избирателей. Выборы в Государственную Думу РФ VIII созыва продлятся три дня, 17, 18 и 19 сентября. Параллельно в Татарстане проходят довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам (Азинскому и Студенческому) и дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.