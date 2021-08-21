Кондратьев на встрече в Нижнекамске: Главное не допустить провокаций и фейков

В Нижнекамске состоялась встреча председателя ЦИК РТ Андрея Кондратьева с участниками избирательной кампании-2021, сообщает пресс-служба ведомства.

Множество вопросов у участников избирательной кампании возникло в связи с изменившимся порядком избирательного процесса: введением новых понятий и норм избирательного законодательства, а также условий пандемии.

Снизить градус непонимания и ответить на вопросы граждан призван специальный проект Форума избирателей «Мой голос» «Татарстан. Выборы. Диалоги». В рамках проекта, инициированного Центризбиркомом республики, в районах Татарстана проходят встречи, на которых можно напрямую пообщаться с председателем Центризбиркома Татарстана Андреем Кондратьевым.

В Нижнекамске один из вопросов коснулся невозможности выступать наблюдателем на выборах в других, пусть даже соседних регионах, его поднял Динар Аюпов, представитель КПРФ.

Такие меры приняты для того, чтобы бороться с фальсификациями исключительно в правовом поле и только при участии компетентных специалистов, сообщили ведущие встречи.

«Сама идея о том, чтобы наблюдателями выступали люди, не связанные территориально с регионом, любопытная, но ее скомпрометировали профессиональные провокаторы, привезенные автобусами. Было несколько таких скандальных историй. И повторения их решили пресечь законодательно», — пояснил Александр Малькевич.

Продолжил мысль председатель ЦИК Татарстана. «Победить нарушение закона может только профессиональный подход, знание закона и умение отстаивать свои интересы. Я считаю, что поправки, которые были приняты, объективно правильные», — прокомментировал Кондратьев.

О совсем вопиющем факте нынешней предвыборной гонки сообщила зампредседателя Совета ветеранов Нижнекамского района Лилия Ахиятдинова, представляющая Партию пенсионеров России. Женщина рассказала, что получила в мессенджере изображения якобы газетных статей, в которых, по ее словам, оскорбительно отзывались о ее однопартийцах, а авторство публикации приписывалось партии власти.

Ответил на этот вопрос Александр Малькевич – действующий председатель рабочей группы по противодействию распространению фейков в Интернете. Спикер выразил сомнение, что газета действительно была выпущена. По его мнению, сообщение может быть фейком, призванным одновременно очернить разные политические силы.

Со своей стороны Кондратьев, невзирая на возраст Лилии Ахиятдиновой, пригласил ее в недавно созданный экспертный совет при Центризбиркоме – за многолетний опыт в проведении выборов различных уровней.

Усомнившегося же в надежности противовирусной защиты для членов УИКов депутата Госсовета Татарстана, члена партии ЛДПР Эдуарда Шарафиева облачили в полный комплект СИЗ: халат, маску, перчатки и защитный щиток на лицо. После чего он признался, что защита надежная, однако работать в такой все 3 дня будет очень нелегко.

«ЦИК РТ входит в тройку самых открытых комиссий страны. А по инновационной форме – стоит на первом месте. Общение председателя комиссии с избирателями, политическими силами, со всеми заинтересованными экспертами в формате открытых вопросов – это практика, которую нужно перенимать в других регионах. Здорово, когда безо всяких посредников и из первых уст все люди, интересующиеся политическими процессами, могут задавать вопросы, и не в его кабинете, а на выезде, в районах, и все это в разгар кампании», — подчеркнул Александр Малькевич.

Фото: пресс-службы ЦИК РТ.