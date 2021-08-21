Кондратьев на встрече в Набережных Челнах: «Голосования на пеньках» не будет

В Набережных Челнах председатель Центризбиркома РТ Андрей Кондратьев встретился с участниками избирательной кампании-2021. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Это уже третья встреча, проведенная в рамках специального проекта Форума избирателей «Мой голос» «Татарстан. Выборы. Диалоги». Аналогичные Центризбирком провел в Нижнекамске и Зеленодольске.

В ответ на вопрос депутата Госсовета Эдуарда Шарафиева о том, как будет проходить процесс голосования, Кондратьев заверил, что ноу-хау прошлого года, голосования на придомовой территории, в народе получившего название «голосование на пеньках», в этом году не будет. На предстоящих выборах электорат ждут три формы голосования: на участке, на дому и на отдаленных территориях. Это населенные пункты, где нет избирательных участков и большие проблемы с транспортной доступностью. ЦИК Татарстана совместно с территориальными избиркомами примет решение по каждой территории, которая нуждается в организации такой формы голосования.

Рассказал председатель ЦИК РТ и о такой функции, как «Мобильный избиратель», благодаря которой можно обеспечить голосование по месту фактического местонахождения избирателя не на своем УИК, а в другом городе или даже за рубежом.

«Мобильный избиратель — это когда вы прописаны в Челнах, а проголосовать хотите в Казани. Заходите на портал госуслуг либо приходите в ТИК или в офис МФЦ, а с 8 сентября в УИК, и до 13 сентября можете подать заявление, что хотите голосовать на определенном участке в Казани. Голосование будет обеспечено по федеральному округу, по одномандатным округам такой возможности нет», — объяснил Кондратьев.

Николай Атласов, депутат Госсовета от КПРФ, поинтересовался, можно ли привлечь на трехдневное голосование дополнительных наблюдателей.

По словам Кондратьева, необходимости в этом нет. Кроме того, важно не количество наблюдателей, а уровень их подготовки.

«Какие могут быть наблюдатели, их количество, как можно направить наблюдателей дополнительно — все это регламентировано. Возможности такие есть, но, к сожалению, сложно успеть подготовить своих наблюдателей профессионально. В этом году качественно иной уровень методических материалов, подготовленных ЦИК России, поэтому можно готовить своих наблюдателей по ним. Самая главная силовая поддержка – быть профессионально подготовленным. Плюс к этому – у всех есть телефоны. Наблюдатель, наученный вести фотосъемку – он вооружен, тем более, если он профессионал».

Также Атласов спросил, как будет действовать закон о тишине: «В законе сказано, что мы должны соблюдать тишину перед голосованием, но трехдневное голосование противоречит этому».

Ответ как журналист и руководитель СМИ дал Александр Малькевич. По его мнению, закон о тишине давно пора пересмотреть.

«Я считаю, что день тишины – это анахронизм, который мешает работать всем, прежде всего журналистам. Я надеюсь, что в новом созыве Госдумы этот закон переосмыслят. Какой может быть день тишины, если у нас у каждого в руках смартфоны, мы пользуемся соцсетями, живем в новых медиа, но при этом некоторые законодательные генералы готовятся к прошедшей войне и продолжают регулировать СМИ», — прокомментировал Малькевич.

В завершение Андрей Кондратьев поблагодарил участников за вопросы, отметив, что каждая проходящая встреча вскрывает все новые проблемы, эффективность заседаний налицо, и потому проводиться они будут регулярно.

Фото: пресс-службы ЦИК РТ.