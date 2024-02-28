Кондратьев на обучение членов ТИК: От выборов зависит судьба не только России, но и мира

В Чистополе прошло очное обучение членов территориальных избирательных комиссий а также представителей политических партий. Такие встречи в формате личного общения дают гораздо больший эффект чем видеоконференции, заявил председатель центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев перед началом семинара.

«Важнейшая в истории нашей страны предвыборная кампания. От решения, которое примут избиратели, будет зависеть судьба не только России, но и всего мира, потому что к нашей стране сейчас приковано внимание всего мира. Все главы мирового сообщества моментально реагируют на новости, если они связаны с Россией», — сказал Кондратьев.

Он добавил, что главное политическое событие будет проходить в условиях жесточайшего давления со стороны недружественных стран.

«У нас идет специальная военная операция, где наши герои отстаивают суверенитет страны, идет жесточайшая экономическая война, а также информационная война», — заявил председатель ЦИК РТ.

Причем именно информационную войну он назвал самой тяжелой, эффект от которой будет проявляться еще многие годы.

«Это обучение направлено не только на подготовку к последним дням, но и на моральную подготовку к возможным фейкам. Меня чуть ли не каждый день взламывают во всех сетях и отправляют от моего имени те решения или команды, которые я бы никогда не дал. Поэтому всю информацию необходимо перепроверять», — подчеркнул Кондратьев.

Примечательно, что сразу после этих слов в здании, где проходил семинар сработала пожарная тревога, которая послужила причиной еще одной важной темы — готовности к нештатным ситуациям.

«Если пожарная тревога работает, вы должны точно знать, кто что обязан взять и куда нужно идти, не дожидаясь команды на выход. Я вас очень прошу на каждом избирательном участке провести учения как поступать в различных ситуациях», — обратился к собравшимся председатель ЦИК РТ.

Напомним, что восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).