Кондратьев: Мы серьезно продвинулись в использовании современных стандартов на выборах

В избирательном процессе в большем объеме стали применяться современные стандарты. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии РТ рассказал председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев

«Мы многие проблемные вопросы рассматривали на шестой сессии нашего форума избирателей „Мой голос“. Очень робко в прошлом году говорили о реализации такого проекта, как форум избирателей», — сказал Кондратьев.

В своем приветствии участникам форума председатель ЦИК РФ Элла Памфилова подчеркивает важность и востребованность новой площадки. В нынешнем году одномоментно форум «Мой голос» смотрело более 32 тыс. избирателей, и за один день ЦИК получил 288 публикаций.

«Я благодарю всех тех, кто участвовал из ЦИК РТ, за участие и экспертную оценку. Я считаю, что мы серьезно продвинулись в вопросе, который ставим на повестку дня, об использовании современных стандартов избирательного процесса», — отметил спикер.

Вопрос современных стандартов часто, по словам Кондратьева, возникает в риторике ЦИК РФ и выходит на первый план. В качестве единой экосистемы выборов работает приложение «Мобильный избиратель», QR-кодирование протоколов, сканирование подписей и удобное цифровые сервисы, наличие институтов наблюдения и видеонаблюдения на участках.