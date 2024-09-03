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Кондратьев: Мы готовы обеспечить открытое и легитимное голосование 8 сентября
Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев заявил, что подготовка к Единому дню голосования идет в штатном режиме: бюллетени отпечатали, а члены избиркома прошли необходимую подготовку.
«Мы готовы обеспечить открытое и легитимное голосование 8 сентября», — цитирует Кондратьева «Татарстан 24».
Спикер добавил, что избирательная система Татарстана находится в высокой степени готовности к проведению выборов депутатов Госсовета. С 28 августа к работе приступили все 2760 участковых избирательных комиссий республики, обучение прошли свыше 21 тыс. членов УИК, а на участках для голосования в РТ стоит все необходимое оборудование, делится Кондратьев.
Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября.
50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.
ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации».
Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.
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