Кондратьев: Мы готовы обеспечить открытое и легитимное голосование 8 сентября

Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев заявил, что подготовка к Единому дню голосования идет в штатном режиме: бюллетени отпечатали, а члены избиркома прошли необходимую подготовку.

«Мы готовы обеспечить открытое и легитимное голосование 8 сентября», — цитирует Кондратьева «Татарстан 24».

Спикер добавил, что избирательная система Татарстана находится в высокой степени готовности к проведению выборов депутатов Госсовета. С 28 августа к работе приступили все 2760 участковых избирательных комиссий республики, обучение прошли свыше 21 тыс. членов УИК, а на участках для голосования в РТ стоит все необходимое оборудование, делится Кондратьев.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.