Кондратьев: Молодые избиратели должны быть сопричастны к общественной жизни республики

Предстоящие выборы депутатов Госдумы VIII созыва — это одна из важнейших избирательных кампаний в России. Поэтому важно, чтобы молодежь активно принимала участие в этом мероприятии, сказал председатель Центризбиркома РТ Андрей Кондратьев, обращаясь к татарстанцам в День молодого избирателя.

«Очень важно, чтобы в этом голосовании приняли активное участие молодые избиратели Татарстана, проявив тем самым свою гражданскую позицию, сопричастность к общественной жизни родной республики», — отметил он.

По словам Кондратьева, в республике имеются устойчивые традиции: ответственное отношение к выборам, участие в них рассматривается здесь как исполнение гражданского долга.

«В День молодого избирателя от всей души желаю вам добра, мира, благополучия и счастья. Призываю вас во всем поддерживать сложившиеся в Татарстане традиции гражданской ответственности и жизненной активности», — заключил председатель Центральной избирательной комиссии РТ.