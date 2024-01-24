Кондратьев: Избирательная кампания по выборам Президента РФ вступает в решающую стадию

Избирательная кампания по выборам Президента России вступает в решающую стадию. Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев на 35-м заседании ЦИК РТ.

«До выборов Президента России остается 50 дней. Мы приближаемся к экватору важнейшей избирательной кампании страны. На следующей неделе истекает срок предоставления документов от кандидатов на высший пост. Затем в течение первой декады февраля документы будут рассмотрены ЦИК, и на основании этого завершится процесс регистрации кандидатов», – сказал Кондратьев.

По его словам, на сегодня главная задача – обеспечить эффективное информирование татарстанцев о ходе избирательной кампании. «Завершается первый этап информационной кампании “Важно. Честно. Удобно”. Все задействованные публичные информационные ресурсы избирательной системы, а их в республике более 400, с 29 января переключаются на вторую волну информационной кампании», – отметил глава Центризбиркома республики.

Он подчеркнул, что с 29 января начинает работать система «Мобильный избиратель», которая предоставляет право голосовать на выборах не по месту регистрации, а по месту пребывания. Соответствующее заявление можно будет подать с 29 января по 11 марта в любой территориальной избирательной комиссии, МФЦ или через портал госуслуг.

«И с 6 по 11 марта такая возможность будет на всех участковых избирательных комиссиях России и Татарстана», – заключил председатель ЦИК.

Выборы Президента России состоятся в этом году. Голосование продлится три дня – 15, 16 и 17 марта.