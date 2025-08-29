Кондратьев: «Фокус нашего внимания – подготовка к Единому дню голосования»

В Республике Татарстан идет активная подготовка к Единому дню голосования, который состоится 14 сентября.

В ближайшие дни к работе приступят члены участковых избирательных комиссий. Их основная задача – информировать граждан о дате, времени и месте проведения выборов, а также о порядке голосования.

Для ознакомления избирателей в помещениях участковых комиссий в обязательном порядке будут оборудованы информационные стенды. Каждый гражданин получит возможность ознакомиться с информацией о зарегистрированных кандидатах и избирательных объединениях, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления.

«Подготовка к выборам в активной завершающей стадии. Мы проводим большую работу по мониторингу помещений, где будут располагаться избирательные участки, проверяем наличие технологического оборудования, оцениваем, насколько удобные условия созданы для избирателей, в том числе, для маломобильных граждан», – отметил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

В период работы участковых избирательных комиссий каждый избиратель Татарстана также может ознакомиться со списком избирателей, при необходимости сообщить членам УИК обновленные данные о себе.

В Татарстане единый день голосования состоится 14 сентября. В этот день пройдут выборы Раиса РТ, 7531 муниципального депутата и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).

Избирательные участки будут открыты с 7:00 до 20:00.