Кондратьев: Эксперимент с электронным голосованием показал востребованность у жителей РТ

Татарстанцы проявили большой интерес к тестированию системы электронного дистанционного голосования, которое проводилось в республике в середине мая. В следующих избирательных кампаниях его будут использовать наравне с традиционными способами голосования. Об этом в ходе форума избирателей «Мой голос» рассказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Спикер отметил, что подготовка к осенней избирательной гонке в республике идет в штатном режиме. Применяются все доступные цифровые технологии, позволяющие поднять уровень подготовки и проведения голосования на новую высоту.

«Что касается дистанционного электронного голосования (ДЭГ), то мы с особым вниманием подходили к реализации этого проекта. И 59 тыс. татарстанцев приняли участие в соответствующей тренировке — это очень хороший показатель. Он доказал, что такой способ голосования удобен и востребован избирателями. И в следующей избирательной кампании мы обязательно будем применять эти технологии», — сообщил Андрей Кондратьев.

В завершение своего выступления он отметил, что в целом жители республики всегда проявляли повышенный интерес к процессу голосования, активно реализовывали свое избирательное право. И внедрение новых подходов в избирательный процесс лишь укрепит этот тренд, уверен глава ЦИК Татарстана.