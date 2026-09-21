ЦИК Татарстана: «Единая Россия» получила 72,03% голосов в РТ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане в голосовании на выборах 2026 года приняли участие 2 250 967 избирателей. Предварительная явка составила 76,7%, сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

По предварительным данным, «Единая Россия» получила в Татарстане 72,03% голосов. КПРФ набрала 11,02% голосов, «Новые люди» – 6,87%, ЛДПР – 4,52%, «Справедливая Россия» – 2,16%.

«Коммунисты России» получили 0,70% голосов, Партия пенсионеров – 0,68%, «Родина» – 0,42%, «Зеленые» – 0,38%, Партия прямой демократии – 0,33%.

Голосование проходило с 18 по 20 сентября. Жители республики выбирали депутатов Госдумы РФ девятого созыва, а также депутата Госсовета РТ по Высокогорскому одномандатному округу №50 и депутатов представительных органов муниципальных образований.

По федеральному округу в Татарстане баллотировались 80 кандидатов от 10 политических партий. Еще 32 кандидата от шести партий участвовали в выборах по шести одномандатным округам.

На дополнительных выборах депутата Госсовета РТ по Высокогорскому округу №50 участвовали три кандидата. В рамках муниципальных выборов замещались 202 депутатских мандата, на которые претендовали 557 кандидатов.