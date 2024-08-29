Кондратьев: Деятельность ЦИК РТ по реализации информпроектов оценивается положительно

Деятельность ЦИК РТ по реализации специальных информационных проектов и подготовке к Единому дню голосования руководством Центризбиркома России оценивается положительно. Об этом заявил руководитель Центризбиркома республики Андрей Кондратьев.

Как сообщает пресс-служба ЦИК РТ, рассказывая подробно о реализации в Татарстане информационных проектов ЦИК Татарстана, спикер привел в пример Дни избирателя в городах и районах, проект по дополнительному информированию о выборах «ИнформУИК», Форум избирателей «Мой голос».

«Избирательная система Республики Татарстан в высокой степени готовности к проведению выборов депутатов Государственного Совета. С 28 августа к работе приступили все 2760 участковых избирательных комиссий республики. В преддверии Единого дня голосования более 21 тысячи членов УИК прошли обязательную профподготовку, участки для голосования на территории республики оснащены всем необходимым оборудованием», - сообщил Кондратьев на 181 заседании ЦИК РФ под председательством Эллы Памфиловой.

Он также поблагодарил Памфилову за приглашение семьи Абрамовых из поселка Уруссу – победителей конкурса «Всей семьей – на выборы», принять участие в работе «прямой линии» в Москве 6 сентября.

Напомним, на 181 заседании ЦИК РФ под председательством Эллы Александровны Памфиловой члены Центризбиркома России заслушали доклады руководителей региональных избиркомов о подготовке к Единому дню голосования 2024 и информационном обеспечении избирательных кампаний. Кондратьев рассказал о работе, проделанной в этом направлении, в рамках прямой трансляции, организованной из зала заседаний ЦИК Татарстана.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.