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Кондратьев: Деятельность ЦИК РТ по реализации информпроектов оценивается положительно
Деятельность ЦИК РТ по реализации специальных информационных проектов и подготовке к Единому дню голосования руководством Центризбиркома России оценивается положительно. Об этом заявил руководитель Центризбиркома республики Андрей Кондратьев.
Как сообщает пресс-служба ЦИК РТ, рассказывая подробно о реализации в Татарстане информационных проектов ЦИК Татарстана, спикер привел в пример Дни избирателя в городах и районах, проект по дополнительному информированию о выборах «ИнформУИК», Форум избирателей «Мой голос».
«Избирательная система Республики Татарстан в высокой степени готовности к проведению выборов депутатов Государственного Совета. С 28 августа к работе приступили все 2760 участковых избирательных комиссий республики. В преддверии Единого дня голосования более 21 тысячи членов УИК прошли обязательную профподготовку, участки для голосования на территории республики оснащены всем необходимым оборудованием», - сообщил Кондратьев на 181 заседании ЦИК РФ под председательством Эллы Памфиловой.
Он также поблагодарил Памфилову за приглашение семьи Абрамовых из поселка Уруссу – победителей конкурса «Всей семьей – на выборы», принять участие в работе «прямой линии» в Москве 6 сентября.
Напомним, на 181 заседании ЦИК РФ под председательством Эллы Александровны Памфиловой члены Центризбиркома России заслушали доклады руководителей региональных избиркомов о подготовке к Единому дню голосования 2024 и информационном обеспечении избирательных кампаний. Кондратьев рассказал о работе, проделанной в этом направлении, в рамках прямой трансляции, организованной из зала заседаний ЦИК Татарстана.
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