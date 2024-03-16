Кондратьев: ЦОН – это фундамент легитимности избирательного процесса

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев посетил сегодня Центр общественного наблюдения (ЦОН) при Общественной палате Татарстана, который накануне открылся в IT-парке на улице Петербургская. Он оценил работу наблюдателей, а также юристов ситуационного центра и поблагодарил их за труд.

«Центр общественного наблюдения – это потрясающий организованный процесс. Посмотрите сколько горящих сердец, профессиональных сердец наблюдают сейчас за тем, что происходит на участках. Под видеоконтролем у нас сейчас практически все избирательные участки, все сигналы с камер сводятся здесь в ЦОН, и мы понимаем, что все под контролем. Центр общественного наблюдения – это фундамент легитимности избирательного процесса. Я благодарю общественную палату и всех ребят, именно их труд дает возможность абсолютно четко противодействовать всем попыткам дискредитации выборов Президента РФ», – прокомментировал Кондратьев.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Председатель ЦИК также напомнил, что в Татарстане на данный момент работает порядка 16 тыс. общественных наблюдателей. Председатель Общественной палаты Республики Татарстан Зиля Валеева отметила, что с момента начала работы в ЦОН поступило много сообщений о проведении процесса голосования на разных участках, однако никаких серьезных нарушений зафиксировано не было.

«Единственное, пару раз вчера у нас немного “поплыли” камеры. Наблюдатели моментально увидели, что обзор сузился и тут же все поправили, это делается мгновенно. В остальном голосование проходит в обычном режиме. У наблюдателей работа очень кропотливая, тяжелая. Сидеть и смотреть на экран, где одномоментно 48 участков, каждые 10 секунд картинка меняется – это трудно, но нужно для того, чтобы в конце выборов ни у кого не было сомнений в обеспечении прозрачности, легитимности выборов», – заключила Валеева.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Напомним, в казанском IT-парке на улице Петербургская открылся Центр общественного наблюдения (ЦОН) при Общественной палате Татарстана. В течение трех дней, 15, 16 и 17 марта, наблюдатели будут следить за ходом голосования на выборах Президента РФ.

В ЦОН обустроена видеостена, на которую одновременно идет трансляция с 48 участковых избирательных комиссий. Также здесь работает ситуационный центр Общественной палаты, где более 30 юристов осуществляют мониторинг соцсетей, взаимодействуют с наблюдателями, которые находятся на избирательном участке в режиме онлайн.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков. Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).