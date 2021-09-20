Кондратьев: Члены УИК из-за несчастных случаев и ковида к страховщикам не обращались

По итогам трех дней голосования в Татарстане члены участковых, территориальных и центральных избирательных комиссий Татарстана не обращались за выплатами в страховую компанию. Об этом сообщил сегодня председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев в Едином информационном центре Казани.

«Все члены участковых, территориальных и центральных избирательных комиссий были застрахованы. Сегодня утром прошло большое селекторное совещание с районами и страховой компанией „Ак Барс страхование“. Ни одного обращения в страховую компанию не поступало», — пояснил глава ЦИК Татарстана.

«Люди были застрахованы от несчастных случаев и заболеваний, в том числе и от Covid-19. За прошлую избирательную кампанию 72 человека обратились в страховую компанию за соответствующими выплатами. Мы еще берем две недели после завершения голосования (для приема обращений — прим. Т-и)», — добавил Андрей Кондратьев.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ VIII созыва проходили в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Голосование проводилось под контролем наблюдателей и общественных организаций. В общей сложности за ходом выборов следили 500 тыс. человек — почти в два раза больше, чем в 2016 году.