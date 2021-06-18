На избирательных участках в Республике Татарстан в период проведения выборной кампании в сентябре будут предприняты все меры для обеспечения безопасности граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом сегодня на заседании ЦИК РТ заявил председатель комиссии Андрей Кондратьев.
«Мы обязаны с вами, коллеги, обеспечить безопасное голосование избирателей. И мы его обеспечим. Я со всей уверенностью могу это сказать. Мы уже сейчас ведем, я считаю, что прямо с опережением на два месяца, работу по обеспечению участков средствами индивидуальной защиты. Мы будем работать по верхней планке обеспечения безопасности наших участков», — отметил Кондратьев.
Кроме того, ЦИК РТ при необходимости готов создать условия для вакцинации желающих, добавил он.
В сентябре пройдут выборы депутатов в Государственную Думу РФ нового созыва и дополнительные выборы в Государственный Совет Татарстана по отдельным округам.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что согласно указу Президента РФ Владимира Путина выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ VIII созыва состоятся 19 сентября 2021 года.
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Кондратьев: ЦИК Татарстана обеспечит безопасное голосование избирателей
На избирательных участках в Республике Татарстан в период проведения выборной кампании в сентябре будут предприняты все меры для обеспечения безопасности граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом сегодня на заседании ЦИК РТ заявил председатель комиссии Андрей Кондратьев.
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