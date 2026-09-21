Кондратьев: 70 тыс. человек воспользовались сервисом «Мой избиратель» в РТ

Механизмом «Мобильный избиратель», позволяющим избирателям Татарстана изменить участок для голосования на выборах в Госдуму, воспользовались 70 тыс. человек. Об этом Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Честно говоря, не ожидали такого движения. Оно повлияло на количество избирателей в целом по республике Татарстан на момент голосования. Если я вам всегда говорил цифру 2 923 997 избирателей, то к моменту начала голосования, цифра была 2 934 954», – сказал он.