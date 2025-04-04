news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 4 апреля 2025 17:11

Кондитерскую «Lavanda cakes» в Казани закрыли после кишечной инфекции у посетителя

Читайте нас в
Телеграм
Кондитерскую «Lavanda cakes» в Казани закрыли после кишечной инфекции у посетителя

Кафе-кондитерская «Lavanda cakes» на Ахмерова приостановила работу на 15 суток из-за кишечной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

После проверки Роспотребнадзора выяснилось, что в кафе нарушен режим мытья столовой посуды, неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние помещений. До работы были допущены сотрудники без медосмотра, в блюдах использовали продукты с истекшим сроком годности и без маркировки.

Во время проверки с реализации сняли 39 партий пищевой продукции общим весом 69,7 кг. В отобранной пробе картофельных вафель с яйцом пашот, лососем слабой соли и авокадо обнаружена кишечная палочка, а в пробе карамельно-кофейной тарталетки было превышено количество дрожжей. Индивидуальному предпринимателю выписали протоколы об административных нарушениях и временно запретили деятельность заведения. Помещения опечатаны.

Окончательный диагноз у пострадавшего посетителя заведения – кишечная инфекция неустановленной этиологии.

#Роспотребнадзор РТ проверка #кишечная инфекция #общепит
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«Знаем друг друга не понаслышке»: Арский район возглавил Алмаз Хисамутдинов

«Знаем друг друга не понаслышке»: Арский район возглавил Алмаз Хисамутдинов

3 апреля 2025
Ураганы и смерчи: объясняем обратную сторону медали «теплого тренда» погоды в Татарстане

Ураганы и смерчи: объясняем обратную сторону медали «теплого тренда» погоды в Татарстане

4 апреля 2025