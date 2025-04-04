Кондитерскую «Lavanda cakes» в Казани закрыли после кишечной инфекции у посетителя

Кафе-кондитерская «Lavanda cakes» на Ахмерова приостановила работу на 15 суток из-за кишечной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

После проверки Роспотребнадзора выяснилось, что в кафе нарушен режим мытья столовой посуды, неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние помещений. До работы были допущены сотрудники без медосмотра, в блюдах использовали продукты с истекшим сроком годности и без маркировки.

Во время проверки с реализации сняли 39 партий пищевой продукции общим весом 69,7 кг. В отобранной пробе картофельных вафель с яйцом пашот, лососем слабой соли и авокадо обнаружена кишечная палочка, а в пробе карамельно-кофейной тарталетки было превышено количество дрожжей. Индивидуальному предпринимателю выписали протоколы об административных нарушениях и временно запретили деятельность заведения. Помещения опечатаны.

Окончательный диагноз у пострадавшего посетителя заведения – кишечная инфекция неустановленной этиологии.