Кондитерской фабрике ESSEN исполнилось 11 лет

Кондитерская фабрика ESSEN отмечает одиннадцатилетие. АО «Эссен Продакшн АГ» открыло производство в Набережных Челнах 25 сентября 2012 года. Одним из первых ее продуктов стал батончик «35», который получил большую популярность и потребляется в больших объемах по сей день. Следующим хитом фабрики стал батончик «ДаЁжъ!» — с хрустящей вафлей, мягкой карамелью, дробленым арахисом и криспи, покрытый шоколадной глазурью.

Сегодня на фабрике выпускают шоколадные конфеты Cho Ko-Te с инновационными начинками, десерт Qvinto на основе печенья, шоколадные конфеты с трюфельной, желейной, помадной начинкой, снеки, готовые завтраки, мармелад из натуральных ингредиентов и многие другие продукты, полюбившиеся сладкоежкам по всей России и далеко за их пределами. Изделия кондитерской фабрики ESSEN экспортируются в 28 стран ближнего и дальнего зарубежья (15% продукции идет на экспорт).

Ежегодный объем производства составляет 44 тонны. Здесь работают 17 производственных линий, на которых выпускается более 150 наименований кондитерских изделий. В сутки производится 10 млн конфет. Здесь работают более 800 человек.

За годы развития фабрики в нее было вложено 8 млрд рублей, и инвестиции продолжаются. По итогам 2019 года производительность труда составляла 10,9 млн рублей— это один из самых высоких показателей в российской пищевой отрасли. Этому немало способствует высокая автоматизация труда: сюда закупали современное высокотехнологичное оборудование от ведущих мировых производителей: Chocotech, Caotech, WDS, HAAS, Sollich, Theegarten Pactec и другие.

Постоянно пополняется ассортимент фабрики: без остановки идет процесс разработки новых и новых сладких продуктов. Технологи ESSEN предугадывают тренды, делают сложные составные изделия, чтобы постоянно предлагать потребителю что-то новое, чего он еще не пробовал.

На кондитерской фабрике ESSEN большое внимание уделяется условиям труда. Здесь работают более 800 человек. Средняя зарплата на предприятии превышает 65 тыс. рублей (в то время как в Татарстане она на данный момент составляет 57,4 тыс.), сотрудникам предоставляются бесплатное питание, вахтовые автобусы по городу. Сильная социальная программа дает работникам кондитерской фабрики уверенность в завтрашнем дне.

За одиннадцать лет производство выросло и укрепило позиции на отечественном рынке кондитерских изделий. Впереди — дальнейшее развитие, новые продукты и новые высоты. Реклама. АО «Эссен Продакшн АГ».