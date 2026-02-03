Кондитер рассказал, что первым ингредиентом в шоколаде должно быть какао

В настоящем шоколаде первым в списке ингредиентов всегда должно быть какао. Об этом заявил основатель кондитерской фабрики Георгий Хачинян в беседе с «NEWS.ru».

По его словам, качественный продукт не должен содержать лишних добавок и ароматизаторов.

Он отметил, что чтобы выбрать хороший шоколад, нужно внимательно изучать состав изделия и обращать внимание на первый ингредиент. Если это какао-продукт, это явный признак натуральности и высокого качества десерта. В бюджетных сладких плитках и второсортных кондитерских изделиях первым ингредиентом чаще всего указан сахар.

Хачинян предупредил, что такой шоколад лучше обходить стороной, так как он вреден не только для зубов, но и для здоровья в целом.

Кондитер подчеркнул, что содержание какао в качественном шоколаде должно быть не менее 50%, а в горьком шоколаде может достигать 70%, что придает десерту насыщенный цвет и ярко выраженную горечь. Чем выше процент какао, тем более пикантным будет вкус продукта.

Он добавил, что в характеристиках качественного шоколада обычно перечислены только три ингредиента: какао-бобы, какао-масло и сахар. Любые дополнительные добавки или искусственные ароматизаторы характерны для второсортных изделий. По словам Хачиняна, такой натуральный шоколад стоит дороже, но полностью оправдывает свою цену.