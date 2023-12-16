Кондитер – чемпион мира: «Неприличные торты я не делаю, выходит слишком детально»

Лейля Кашапова победила на чемпионате мира среди шеф-поваров из мусульманских стран в номинации «Арт-класс» на выставке Halal Expo в Стамбуле

Фото: t.me/rustamminnikhanov

«Конкурсный торт перевернулся на досмотре в аэропорту»

– Лейля, расскажите немного о самом конкурсе. Как вы на нем оказались?

– Конкурс проводился, по-моему, уже в шестой раз на выставке халяльной продукции в рамках World Halal Summit. На конкурсе была команда из Татарстана из 10 человек. Я участвовала в нем впервые. Если пригласят когда-нибудь еще раз, я, конечно, буду уже в курсе – что да как.

– То есть в этот раз вы не знали, что да как?

– Вообще не знала — куда лечу, зачем, как это все происходит (смеется). Мне предложили, я сначала отказалась, но почти сразу перезвонила и сказала, что согласна. В этот момент я еще не знала, что и как буду делать, вообще что от меня требуется. Я даже регламента не знала – может, там, не знаю, горы надо было свернуть. Но согласилась, потому что подумала, что это шанс выйти из зоны комфорта.

– А почему сначала отказались?

– Просто побоялась масштаба, это же чемпионат мира. Я, такой маленький человек, который работает на себя, которого практически никто не знает, – и представляю Россию. Я ведь не работаю в ресторане, не шеф-повар, сама себе хозяйка и директор. И еще грузчик, заготовщик, проектировщик.

Поэтому подумала, что не хочется оказаться на таком мероприятии и, не дай бог, подвести команду, которая тебя выбрала. Был такой моментальный страх.

«В команде были крутые шеф-повара и бренд-шефы из Татарстана, которые уже занимали первые места на конкурсах» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

– А что за команда?

– Крутые шеф-повара и бренд-шефы из Татарстана, которые уже занимали первые места на конкурсах.

– Это они рекомендовали вас на конкурс?

– Да, они и президент Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана Зуфар Гаязов. Он поддержал идею взять в команду одного кондитера.

– Что интересного было на конкурсе?

– Ну, интересное началось уже с регистрации в нашем аэропорту. Я поехала с двумя тортами, и один из них на последнем досмотре перевернулся.

– Неужели тот самый, будущий победитель?

– Да.

– А что с ним стало?

– Я не открывала до последнего, чтобы не расстраиваться (смеется). Открыла только в час ночи в отеле. Ну и там был… трэш. С чего начать [восстановление], не знаю, – то ли с самого торта, то ли с крыльев дракона, то ли с головы Сююмбике, которая отлетела. Там и фата еще была, ее тоже не стало, рука сломана, юбка поломана.

В общем, клеила все это.

«Я поехала с двумя тортами, и один из них на последнем досмотре перевернулся» Фото: t.me/rustamminnikhanov

– А кто перевернул торт?

– Он на ленте перевернулся. Там же тяжелые такие шторки. Один досмотр прошли нормально – девушки-сотрудницы по моей просьбе останавливали ленту, пока я проходила рамку, и потом я приподнимала шторки, чтобы торт свободно проехал. А на втором досмотре ленту не остановили, не услышали.

«Класс и цену изделия определяют мелкие детали»

– Расскажите про конкурентов — кто там был, откуда они приехали? С кем вы подружились или, может быть, поругались?

– Я же их языков не знаю, как тут поругаешься (смеется). Да и зачем ругаться.

Кто еще был? Иран, Палестина, Малайзия, несколько команд из Турции, Казахстан, Белоруссия. Вот с Казахстаном и Белоруссией дружили, поддерживали друг друга, все-таки можем поговорить с ними на одном языке. Еще с девочкой из Турции подружилась, сейчас переписываемся.

– Что вам дали за первое место?

– Грамоту, сертификат, медали и большую расписную тарелку с надписью на турецком «чемпионат мира» и всеми флагами. Ее у меня украли, кстати.

Фото: © Рустем Шакиров / «Татар-информ»

– Там же, в Турции?

– Да. Я пошла на сцену фотографироваться с сертификатом, а тарелку оставила на нашем столе. Кто ее взял, я, конечно, не знаю, людей там было очень много, и они все время шли потоком.

– Как вы придумали этот торт? И Зиланта, и все остальное.

– Это произошло спонтанно, решила все буквально за два дня. Сначала хотела сделать торт, покрытый мастикой, нарисовать на нем лицо девушки, цветущую сакуру, трех птичек, каждую с 3D-шным крылом, то есть выходящим из торта как бы взмахом. И пропустить через каждый ярус торта длинного китайского дракона.

– Это же очень сложно?

– Сложно, но интересно. Начала уже делать, но потом подумала: я же лечу из Татарстана, почему я буду изображать что-то китайское, подчеркивать чужую самобытность, когда могу подчеркнуть свое – то, откуда я прилетела, где родилась. У нас ведь тоже красивая самобытная культура.

В общем, соскребла мастику, загрунтовала и начала делать заново. Сююмбике была под вопросом. Думала, если успею ее, то сделаю.

– А из чего эти фигурки, кстати? Из шоколада?

– Да, на 80 процентов они состоят из шоколада. Это самодельная мастика, шоколадная паста.

В жюри удивились, думали, что фигура сделана с помощью силиконовой формы, в которую заливаешь и остается только покрасить. Но у нас таких форм нет.

– И что, лепили вручную?

– Да, я делаю портретную лепку. Просто у меня нет проблем с лепкой, мелкой моторикой, рисованием. Наоборот, есть склонность к этому, я это делаю с удовольствием.

На тот торт, кстати, мне уже заказ пришел.

– Кто заказал? И почем?

– Петербургский «Трансгаз» за 70 с лишним тысяч рублей. Там одна только фигурка на 35 тысяч выходит. Вообще класс и цену изделия определяют мелкие детали.

– Питерский «Трансгаз» заказал торт с достопримечательностями Казани?

– Ну да. Хотят подарить кому-то.

«Получила аттестат кондитера четвертого разряда и с этим документом пошла работать в первый попавшийся ресторан» Фото: © Рустем Шакиров / «Татар-информ»

«В ресторан устроилась за 16 тысяч рублей. Только ради опыта»

– Вы сказали, что имеете склонность к рисованию и лепке. Вы художник по образованию?

– Нет, по образованию я учитель физики и информатики. А кулинария всегда была хобби.

– Как вообще все начиналось? Где вы родились?

– В деревне Алан Тюлячинского района. Отучилась я хорошо, после этого думала поступать в колледж в Казани – либо медицинский, либо кулинарный. В школе была фанаткой кулинарии, до какого-то класса вела дневники, которые заполняла рецептами. Кто-то звезд клеил, а я рецепты (смеется). Еще и вручную записывала, чтобы не портить газеты-журналы. Но родители уговорили идти в вуз, потому что «ты же не троечница». В их представлении с кулинарным образованием можно стать только поваром в столовке, такой полной женщиной с половником.

И я поступила по их желанию в ТГГПУ, на учителя физики и информатики, потому что любила физику. Но в школе так и не поработала, только практику прошла с 9-м классом. В общем, галочку о высшем образовании для родителей поставила и поступила в Международный колледж сервиса. После вуза туда берут сразу и на короткий срок, 6 месяцев, кажется.

Получила аттестат кондитера четвертого разряда, и с этим документом пошла работать в первый попавшийся ресторан – сейчас известное заведение в Старо-Татарской слободе. Это был 2016 год, он тогда только раскручивался, кондитера у них не было.

– В итоге сколько лет вы занимаетесь кондитеркой?

– Профессионально – около восьми.

– Почему вы довольно быстро решили, что работать на себя лучше, чем на дядю? Я даже не столько про деньги...

– Если бы меня интересовали деньги… в школе мне предлагали 33 тысячи рублей в месяц. А в ресторан я устроилась за 16 тысяч. То есть ради опыта была согласна на любые деньги, только бы меня взяли. Я пошла туда за своей мечтой — надеялась, что мне это пригодится, что там я вырасту.

«Самый дорогой торт в этом году стоил 80 тысяч рублей. Он был трехъярусный, золотой, в ретро-стиле «ламбет» Фото: © Рустем Шакиров / «Татар-информ»

«На девичники иногда заказывают мужские гениталии»

– Вопрос про самые необычные заказы. Слышал, что на свадьбы, бывает, заказывают торты с фигурками не только жениха и невесты, но еще и детей. Соответственно, потом этих детей съедают.

– Я всегда спрашиваю у заказчика: для кого этот заказ? Для какого события? На сколько человек? Сколько лет имениннику или имениннице? Что вы там хотите увидеть, какие детали? Некоторые говорят: нарисуйте портрет моей мамы или любимого человека. Я в таких случаях говорю: вы в это лицо будете втыкать нож и резать, вам это надо?

Для меня это дико, такие торты я не делаю. Категорически отказываю, если предполагается, что будут резать по лицу или по телу.

– Но фигурки ведь делаете?

– Фигурки вообще-то очень долго хранятся. Их просто убирают и хранят.

– А неприличные заказы случаются?

– Неприличное тоже не делаю. Понимаете, если я делаю что-то, это должно выглядеть не условно, а детально. Очень детально. Потому что классная работа, работа мастера, – это когда все выглядит «как настоящее». А неприличный детальный заказ и в соцсеть уже не выложишь.

Я делала женскую грудь в белье, был такой заказ. На девичники иногда заказывают мужские гениталии. Я могу нарисовать, условно, два «ушка» и вот так (показывает). Но детализацию делать не буду, извиняйте (смеется).

– А самый дорогой ваш заказ? И кто был заказчик?

– Самый дорогой торт в этом году стоил 80 тысяч рублей. Он был трехъярусный, золотой, в ретро-стиле «ламбет». Заказала одна бизнес-леди себе на 50-летие. Попросила изобразить ее в красном платье, в сидячем положении, с портретной лепкой лица.

«Некоторые говорят: нарисуйте портрет моей мамы или любимого человека. Я в таких случаях говорю: вы в это лицо будете втыкать нож и резать, вам это надо?» Фото: vk.com

«На кастинге сказала: «Если вы меня не выберете, буду только рада»

– Вы ведь этим летом участвовали в кулинарном реалити-шоу на канале «Пятница»? Можно подробнее об этом?

– Да, дело было так. В начале года кастинг-директор «Пятницы» написал мне в Ватсапе: «Вы нам интересны, приглашаем вас поучаствовать в таком-то проекте. Если вас это заинтересовало, запишите двухминутное видео с рассказом о себе». Я это проигнорила, через неделю прилетает еще одно сообщение: «Вы подумали над нашим предложением?»

Ну, я быстренько записала видео: «Я обычная деревенская девочка, ничего не умею, готовлю только то-то и то-то. Кондитерку умею, что хотите, то и сделаю». В общем, наболтала что-то «на лайте», только чтобы отвязались. И еще через неделю приходит сообщение: вы прошли на очный кастинг, приезжайте в Москву. Проезд на кастинг не оплачивается. И я загадала: если авиабилет туда и обратно будет стоить меньше 5 тысяч рублей, поеду, а если больше – то «досвидули». И билеты обошлись в 4700!

Для живого кастинга нужно было что-то приготовить. Я приготовила три блюда на тот случай, если что-то из этого не доедет. Прилетела, переночевала в аэропорту и поехала на съемочную площадку. Народу много, все известные шеф-повара, у всех по два-три ресторана, бренд-шефы. Смотрю на них и думаю: что я тут делаю?

Потом кастинг. Каждый по отдельности заходит в комнату, там тебя оценивают пять человек. Направляют на тебя камеру и свет, вешают петличку – и вперед, рассказывай. И разные каверзные вопросы задают.

– Например?

– «Что ты сделаешь, если тебе подсунут живую змею?», «Чего ты боишься?», «Сможешь ли пойти по головам?» Видимо, таким образом подбирают разные темпераменты для шоу.

Я сразу сказала: «Если вы меня не выберете, буду только рада». Потому что у меня много заказов. Вы меня сейчас заберете на два месяца, а у меня как раз свадебный сезон! (Съемки планировались в июне-июле.) Они спрашивают: «Там в коридоре шеф-повара стоят, вы не боитесь [с ними соперничать]?» Я отвечаю: «Они там трясутся, больше меня волнуются. Я не волнуюсь и не боюсь никого».

И уехала домой. Это было в феврале, результаты кастинга сразу не объявляют, я уже забыла про это. Занимаюсь своими делами, принимаю вовсю заказы на лето, и тут сообщение: «Телеканал отобрал вас, съемки будут проходить с 25 мая по 25 июля, пожалуйста, будьте готовы к этому времени, скоро вам пришлют билеты». Я думала, что полечу в Москву, а билеты оказались на Сочи.

Мы прилетели, у нас отобрали телефоны – и все, начались съемки.

«Я считаю, что мой «выгон» был несправедливым. Поэтому если меня пригласят в третий сезон, пойду и дойду до конца» Фото: vk.com

«Ивлев — нормальный, просто у него такой образ»

– Сколько было участников?

– 25 человек. Одна серия снимается двое-трое суток. Одновременно тебя снимают 170 камер плюс постоянная прослушка: твои реакции, твое общение с другими участниками. В моменте могут спросить, как ты относишься к такому-то человеку. Стыкуют людей лоб в лоб, создают разные ситуации. И происходит отсев, после первой серии ушли пятеро.

– До какого этапа дошли вы?

– До пятого.

– Это близко к финалу?

– Нет, это в начале. Но я не была согласна со своим исключением. Не была готова к этому, даже камерам сказала: как я могу уйти, я вообще в первых рядах в рейтинге. В первую неделю я занимала первое место из десяти девочек, а когда уходила, была на третьем.

– То есть у вас появился азарт?

– Да. Я только начала включаться, вливаться в это состояние, в эту программу. Но я ушла, и когда ушла, у меня было шоковое состояние – блин, ну это невозможно, не могла я уйти. Как, как?!

Когда вернулась в Казань, меня неделю штормило. Ни с кем не разговаривала, никого не хотела видеть, не хотела опять начинать общаться с заказчиками, сторисы вести. Только с подружкой общалась. Она понимает меня, знает, как я веду себя в таких ситуациях, когда сталкиваюсь с несправедливостью.

В общем, я считаю, что мой «выгон» был несправедливым. Поэтому если меня пригласят в третий сезон, пойду и дойду до конца.

– Но тех же самых людей, наверное, не приглашают в последующие сезоны?

– Иногда приглашают. Во второй сезон пригласили одного человека из первого.

– Как вам вообще опыт участия в ТВ-шоу? Все это происходит по-настоящему или есть и наигранность и вас заставляли делать то, что вы не хотите делать?

– Нет, это реалити на 99 процентов.

– Без сценария?

– Да. Там и драки были внезапные, и выяснение отношений.

– Вы с кем-нибудь ругались?

– Нет. Я вообще неконфликтный человек. Я лучше скажу: да, ты прав. Если меня никто не трогает, то и я никого не трону.

Там на камеры нужно было говорить, как ты относишься к другим участникам. Можно было и гадости говорить – что они тебе чем-то не нравятся или что они готовят хуже, чем ты. Но я не могла этого делать. Они все профессиональные повара, как я могу их унижать, опускать? Я вообще не имею права никого унижать. Они уже отобраны, уже лучшие.

– А как вам Константин Ивлев? В шоу он ругается – в жизни такой же агрессивный?

– Мне кажется, нет. Он нормальный, просто у него такой образ. Да, он всех ругает, выгоняет, но когда хейтеры нападали на нас у него на странице, он всех защищал. Он так комментировал: вы сами пройдите этот путь, окажитесь на их месте, потом высказывайтесь. То есть он имел право нас ругать, но другим этого не позволял.

Регина Яфарова, Рустем Шакиров