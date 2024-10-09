Кондиционеры, USB-розетки и удобные табло: Казань к БРИКС обновляет парк автобусов

В преддверии саммита БРИКС Казань обновит парк автобусов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

До конца года автопарк пополнится 157 автобусами

Транспорт закупило муниципальное автотранспортное предприятие «ПАТП-2» – на него приходится 80% всех автобусных перевозок в Казани. Сегодня на передачу партии из 65 машин, которая проходила на предприятии, приехали Раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.

Руководитель республики лично оценил автобусы изнутри и снаружи: осмотрел место водителя, пассажирскую часть, салон. Также Рустам Минниханов пообщался с водителями автобусов, задал им вопросы об условиях работы и сделал совместное памятное фото на фоне новых машин.

«Это вторая партия таких автобусов, первую мы получили в сентябре в количестве 20 штук. Сейчас мы получили еще 65 автобусов», – поделился с журналистами председатель комитета по транспорту исполкома Казани Алексей Сидоров. Он добавил, что на этой неделе должны поступить еще 15 новых машин, а всего до конца года автопарк пополнится 157 автобусами.

На передачу партии из 65 машин приехали Рустам Минниханов и Ильсур Метшин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«USB-розетки сейчас очень популярны у студентов»

Чем же машины отличаются от старых? В салонах есть кондиционеры как для водителя, так и для пассажиров. Новшество казанцы в полной мере смогут оценить в жару будущим летом.

Кроме того, для соблюдения безопасности автобусы оборудованы 8 камерами видеонаблюдения с записью на жесткий диск и возможностью управления онлайн.

«Автобусы оборудованы USB-розетками, сейчас это очень популярно, особенно на студенческих маршрутах», – подчеркнул Сидоров.

По его словам, автобусы полностью приспособлены для перевозки маломобильных групп населения: есть специальная кнопка вызова водителя для оказания помощи, аппарель для заезда, место для коляски с ремнями фиксации. В салоне есть и новое светодиодное табло, которое позволяет лучше доносить информацию до слабовидящих пассажиров.

По словам Алексея Сидорова, автобусы полностью приспособлены для перевозки маломобильных групп населения Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Управление мягчайшее, кочки совсем не чувствуешь»

Автобусы работают на природном газе, а емкость баллонов такая, что можно отработать полную смену без дозаправки.

«В предыдущих моделях было 8 газовых баллонов (в новых – 10, – прим. Т-и) в стандартной комплектации, и их, как правило, не хватало на всю протяженность маршрута. И чтобы выполнить все кругорейсы, водитель был вынужден жертвовать своим обедом и заезжать на дозаправку», – отметил Сидоров.

Один из водителей – Наиль Валиуллин в разговоре с «Татар-информом» также отметил два важных новшества: «Если сравнивать с автобусами 2020 года, то тут добавили два газовых баллона, благодаря которым газа хватает на целый день без дозаправок. Ну и кондиционер как водителю, так и пассажирам».

Он добавил, что в новых автобусах также установили камеры наблюдения, благодаря которым водитель видит, что происходит снаружи и внутри. «Управление мягчайшее, кочки совсем не чувствуешь», – оценил Валиуллин.

В новых автобусах также установили камеры наблюдения, благодаря которым водитель видит, что происходит снаружи и внутри Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На обновление автобусов в Казани потратят почти 4 млрд рублей

Автобусы закупаются по программе льготного лизинга через ГТЛК с привлечением средств Фонда национального благосостояния. Стоимость одной машины составляет 17,6 млн рублей.

«Республика профинансирует около 25% и еще столько же из бюджета Казани. 50% платит перевозчик и по 25% – республика и город», – рассказал, отвечая на вопрос «Татар-информа», Сидоров.

Он добавил, что всего в Казани эксплуатируются 612 автобусов, из которых 207 требуют замены. Партия из 157 машин полностью выйдет на линии до 15 декабря, поставка еще 50 запланирована на следующий год. Таким образом, суммарно обновление парка можно оценить в 3,6 млрд рублей.

Стоимость одной машины составляет 17,6 млн рублей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Не первый год компания содействует в вопросе обновления автопарка Казани»

В свою очередь заместитель директора по пассажирскому транспорту компании «КАМАЗ» Данил Гинятуллин отметил, что автогигант располагает большими возможностями в сфере производства современного пассажирского автотранспорта и широким модельным рядом, и выразил готовность к продолжению сотрудничества со столицей Татарстана в вопросах обеспечения транспортом.

«Мы рады, что потенциал компании востребован в реализации важных для столицы Татарстана проектов. Не первый год компания содействует в вопросе обновления автопарка Казани и пополнения современной комфортабельной пассажирской автотехникой», – заявил он.

Гинятуллин также напомнил, что в 2020 году «КАМАЗ» поставил в столицу Татарстана более 70 газомоторных автобусов.