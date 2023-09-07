«Кончилось лето, но не происшествия на воде»: в РТ подвели итоги купального сезона

Основная причина гибели людей на воде – купание в необорудованных местах. Об этом на пресс-конференции о подведении итогов купального сезона в «Татар-информе» рассказала начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РТ Регина Гаязова.

«С 1 июня в Татарстане при купании погибло 53 человека, в том числе 6 детей. Всего в этом году в 89 происшествиях погибло 66 человек, среди них было 8 детей. Чаще всего люди погибают из-за купания в неположенном месте, все 8 детей погибли именно по этой причине», – сказала она.

По ее словам, с любителями купаться в необорудованных местах проводится профилактическая работа. С начала купального сезона в Татарстане за купание в необорудованных и опасных местах оштрафовали 64 человека.

«Каждый из этих людей получил административное предупреждение и штраф в размере от 1000 до 1500 рублей. А за распитие алкоголя в общественных местах, предназначенных для купания, оштрафовали 102 человека», – дополнила она.

Также увеличилось количество происшествий с надувными матрасами. Так, в пяти происшествиях в этом году удалось спасти 8 взрослых и 3 детей, один ребенок погиб.

От гибели сотрудники МЧС России по РТ спасли 65 человек, из них 12 – это дети. Регина Гаязова отметила, что в этом купальном сезоне происшествия на воде произошли в 23 районах Татарстана, но общая тенденция по количеству погибших в республике снижается с каждым годом. Например, если в 2012 году погибло 198 человек, то в 2022 году этот показатель составил 86 человек.

«Сейчас у нас купальный сезон уже завершен. С 1 сентября работа матросов-спасателей на спасательных постах на пляжах завершена, пляжи закрыты. Температура воды на данный момент уже не соответствует требованиям безопасности и составляет около 17 градусов», – сказала она.

Регина Гаязова напомнила родителям о том, что с началом учебного года вопрос безопасности на воде не теряет своей актуальности.

«Учитывая, что после завершения уроков многие ребята самостоятельно возвращаются домой, необходимо проложить безопасный маршрут. Если дорога проходит около водных объектов – еще раз напомнить, чтобы вблизи водных объектов дети без взрослых не гуляли, так как причина происшествий с детьми в осенний и весенний периоды – случайные падения в холодную воду», – сказала она.

Также она посоветовала родителям Татарстана обучить ребенка плаванию. По ее словам, это можно сделать не только в летний период, но и, например, осенью в бассейне.

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РТ также отметила тему, связанную с маломерными судами. Она напомнила судоводителям основные правила безопасности, которые могут спасти жизнь.

Судоводитель обязан:

Проверять перед выходом в плавание исправность судна и его механизмов, оснащенность необходимым оборудованием, спасательными средствами и другими предметами снабжения в соответствии с нормами, установленными регламентом Таможенного союза;

Обеспечивать безопасность пассажиров при посадке, высадке и на период пребывания на судне;

Осуществлять плавание в бассейнах, соответствующих категории сложности района плавания судна, знать условия плавания, навигационную и гидрометеообстановку в районе плавания;

«Рекомендуем также судоводителям передвигаться только в проверенных местах, а на незнакомых участках акватории двигаться на пониженной скорости в положении водоизмещения и пользоваться эхолотом. Уровень воды упал по сравнению с весенним на 2,5 метра. Максимально исключите ночные передвижения – огни населенных пунктов сильно дезориентируют. Если судно не оборудовано сигнальными огнями, судоводитель с наступлением темного времени суток должен прекратить его использование», – сказала она.

На пресс-конференции Регина Гаязова упомянула, что с 8 сентября этого года вступает в силу приказ МЧС России № 777, в котором утверждены новые правила государственной регистрации маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, и форма судового билета.