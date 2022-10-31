Концерты, выставки и этнодиктант: как Казань готовится ко Дню народного единства

Татарстанская столица всю неделю будет проводить тематические мероприятия, связанные с предстоящим Днем народного единства. Жителям и гостям города предложат посетить концерты, выставки, литературные вечера, а также проверить этнографические знания в формате диктанта. Об этом на деловом понедельнике сообщила заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

Она напомнила, что в столице Татарстана проживают представители более 115 национальностей, а также работают 39 национально-культурных объединений. Начиная с 2005 года, 4 ноября в стране празднуется День народного единства.

«В этом году в Казани планируется насыщенная праздничная программа. Мероприятия будут организованы во всех районах города», – подчеркнула Сагитова.

Тематические мероприятия стартуют уже 1 ноября, когда на площадке городской библиотеки «Сандугач» пройдет мастер-класс «Музыкальные традиции многонационального Татарстана». Перед участниками выступит фольклорный ансамбль казанской консерватории, также у гостей будет возможность ознакомиться с музыкальными инструментами народов республики.

В этот же день в парке возле ДК им. Саид-Галиева состоится акция по посадке деревьев «Вместе во всех делах». В ней примут участие лидеры и активисты национальных общин, входящих в состав Ассамблеи народов Татарстана.

«4 ноября праздничные мероприятия переместятся в международный выставочный центр «Казань-Экспо». Здесь пройдет церемония награждения лауреатов республиканского этнокультурного фестиваля «Наш дом – Татарстан», а также победителей всероссийского фотоконкурса «Национальные праздники народов России» в разделе «Этнокультурный Татарстан»», – отметила Гузель Сагитова.

Кроме того, в период с 2 по 7 ноября в домах культуры Казани пройдут тематические концертные программы, мастер-классы по изобразительному искусству и выставки рисунков. Муниципальные библиотеки представят книжные выставки и лекции по истории праздника.

«Городские музеи также приглашают казанцев на выставки и литературные вечера, посвященные народам Татарстана», – рассказала докладчица.

Еще одним важным событием станет акция «Большой этнографический диктант», который пройдет в Казани с 3 по 8 ноября. Акция состоится в онлайн и офлайн форматах.

«В Казани к диктанту очно можно будет присоединиться на 12 площадках. Задания диктанта состоят из 30 вопросов: общефедеральной, региональной и уникальной части. На их выполнение выделяется 45 минут», – поделилась данными Гузель Сагитова.

Наряду с «Большим этнографическим диктантом» планируется проведение всемирной образовательной акции «Татарча диктант». Мероприятие по проверке грамотности на татарском языке пройдет 11 ноября.

Докладчицу дополнил мэр Казани Ильсур Метшин. Он напомнил, что на предстоящей неделе состоятся сразу несколько знаковых событий – День народного единства (4 ноября), День Конституции Татарстана (6 ноября), а также Крестный ход в честь прославления Казанской Иконы Божией Матери. Все они приобретают особое значение в текущей ситуации внешнего давления на нашу страну.

«Только сплоченность и единство позволяют нам не просто выстоять в эти трудные минуты, но и выйти из них более сильными», – резюмировал Ильсур Метшин.

