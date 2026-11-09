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Культура 9 ноября 2026 16:25

Концерты «Восточного базара в Казани» хотят показать в Каире, Ташкенте и Астане

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Концерты и презентации международного фестиваля «Восточный базар в Казани» планируют показать и в других странах. Об этом на церемонии открытия фестиваля в этом году заявил генеральный продюсер фестиваля, директор фонда татарской культуры Республики Татарстан имени Рашита Вагапова Рифат Фаттахов.

«Нам всего лишь пять лет, но мы перед собой уже ставим очень серьезные амбициозные цели и задачи. Например, уже сегодня ведем переговоры с руководством Русского дома о проведении в следующем году нескольких презентаций и фестивальных концертов за пределами российской миграции: такие города, как Каир, Ташкент и Астана, где очень успешно работают наши Русские дома», – отметил он.

Кроме того, Фаттахов заявил о желании провести большой концерт «Восточного базара» на сцене Государственного Кремлевского дворца в Москве.

#Восточный базар в Казани
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