Концерты, мастер-классы и бесплатные бани: в Казани стартует Декада пожилых людей

С 1 по 10 октября в Казани будет проходить Декада пожилых людей. В этом году городские власти подготовили насыщенную программу мероприятий, включающую различные акции с поздравлениями, тематическими концертами, а также бесплатным посещением банных комплексов. Об этом на деловом понедельнике рассказала замруководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

Международный день пожилых людей отмечается 1 октября. Это достаточно «молодой» праздник, который учредили для привлечения внимания общества к проблемам пожилых людей и повышения качества их жизни.

За последние пять лет, по словам Сагитовой, количество казанцев, перешагнувших 80-летний рубеж, выросло более чем на 9 тыс. «По данным ПФР на 1 января 2022 года в Казани получателями страховых пенсий являются 297,8 тыс. человек. Из них 80-летний рубеж перешагнули 49,8 тыс. пенсионеров. В этом году 49 казанцам исполняется 100 и более лет», – добавила она.

В столице Татарстана пожилым людям уделяют особое внимание – так, уже на протяжении нескольких лет в городе реализуется социальный проект «Жизнелюб» по 13 различным направлениям, напомнила замруководителя исполкома. Его участники – пенсионеры, которые занимаются поддержкой собственного здоровья, развитием творческого потенциала, демонстрируя на собственном примере, «как можно и нужно жить», подчеркнула спикер.

С начала сентября при Комитете по делам детей и молодежи Казани заработал Центр «серебряных» волонтеров «Молоды душой». Активисты движения с 1 по 10 октября выступят в Доме ветеранов татарстанской столицы с концертной программой. Помимо этого, для пожилых казанцев проведут спортивные и культурные мероприятия на различных площадках города.

А в День пожилых людей, 1 октября, городским Комитетом ЖКХ будет организовано предоставление бесплатных банных услуг пенсионерам (бани №5, 9,10,12). Поздравлять пенсионеров с праздником будут и в общественном транспорте с помощью автоинформаторов.

В учреждениях молодежной политики Казани в рамках декады запланированы 27 мероприятий с предполагаемым охватом более 800 пенсионеров. Здесь проведут акции «Почта добра», «С добротой и уважением», а также различные мастер-классы и другие тематические мероприятия.

«Программа будет очень насыщенная, ждем ветеранов на этих мероприятиях и поздравляем с наступающим праздником», – резюмировала Гузель Сагитова.