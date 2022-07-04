Концерты, конкурсы и лектории: как в Казани пройдет День семьи, любви и верности

Более сотни казанских пар зарегистрируют официальный брак в предстоящий День семьи, любви и верности. Вместе с молодоженами на площадках городских ЗАГСов будут чествовать их родителей-юбиляров семейной жизни, а по всему городу в этот день пройдут тематические концерты, конкурсы и акции. Об этом на деловом понедельнике рассказала начальник Управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Казани Римма Миннуллина.

Она напомнила, что в конце июня Президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля официальным Днем семьи, любви и верности.

«Теперь праздник, который отмечался в стране с 2008 года, стал государственным. В этот день в Казани запланированы различные акции, конкурсы и концерты, посвященные этому теплому празднику», — отметила Миннуллина.

По ее словам, в этот день в татарстанской столице пройдут конкурс рисунков «Семья начинается с „Мы“», концерт оркестра народных инструментов «Любви прекрасное мгновенье» в парке «Крылья советов», онлайн-концерт «Моя семья — мое богатство», лекторий на тему семейных ценностей, конкурсы стихов и ряд других тематических ивентов.

«У этого праздника уже есть свои традиции — поздравлять молодоженов, чествовать юбиляров семейной жизни, вручать общественную награду Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой — медаль „За любовь и верность“», — подчеркнула Миннуллина.

Она добавила, что в этом году День семьи, любви и верности приходится на популярный для регистрации брака у молодоженов день недели — пятницу.

«В Казани в этот день планируют создать семью более 100 пар. В ЗАГСах Казани мы также планируем впервые провести одновременную регистрацию брака молодоженов и чествование их родителей-юбиляров семейной жизни», — резюмировала начальник Управления ЗАГС столицы РТ.