В Татарстане стартует «семейная неделя»: концерты, гендер-пати и праздник родословной

Более 600 мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности, пройдет в «семейную» неделю Татарстане. Это концерты и мастер-классы, чествование юбиляров семейной жизни, вручение медалей «За любовь и верность», розыгрыш ценных призов. Праздничную программу представили участники пресс-конференции в «Татар-информе».





День семьи, любви и верности ежегодно отмечается в России 8 июля

Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане пройдет более 600 праздничных мероприятий

День семьи, любви и верности ежегодно отмечается в России 8 июля. Он приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи и брака. В этом году в Татарстане запланирована обширная праздничная программа.

«Руководством республики уделяется большое внимание теме семьи, материнства, отцовства, детства, поддержке многодетных семей, профессиональных династий, традиционных семейных ценностей и преемственности поколений», - сообщила начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ, региональный координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья» Эльвира Ахметова.

В честь праздника с 1 по 8 июля в республике пройдет «семейная» неделя.

Эльвира Ахметова: «Руководством республики уделяется большое внимание теме семьи, материнства, отцовства, детства, поддержке многодетных семей» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Всего в республике за неделю будет проведено порядка 600 мероприятий. Это уличные концерты в парках и скверах с участием семей районов, всевозможные викторины, турниры, мастер классы, фотовыставки, конкурсы, интерактивные площадки», - отметила Ахметова.

В ЗАГСах будут вручены свидетельства о рождении, медали семьям, пройдут поздравления семей юбиляров, торжественные регистрации браков и уроки семьи.

«Семейная неделя проходит под слоганом «Татарстан - территория счастливых семей». Иметь семью - это счастье, а счастливая семья - самая крепкая семья», - заметила Эльвира Ахметова.

Локациями мероприятий станут парки и скверы, Дома культуры, молодежные центры, пришкольные лагеря, библиотеки, редакции газет, краеведческие музеи и сельские клубы по всей республике.

«Мы привлекаем семьи участников СВО, ветеранов, тружеников тыла, почетных граждан, медийные лица», - добавила Ахметова.

Чествование трудовых династий «КАМАЗа», дефиле будущих мам и гендер-пати

Уличные праздничные концерты с выступлением творческих коллективов будут организованы на открытых площадках - в парках и скверах. Пройдут семейные посиделки, знакомства с семьями «Безнең урам гаиләләре», вечера отдыха. В парках откроются творческие мастерские для семей с детьми, на которых можно будет смастерить сувениры своими руками.

8 июля в Нижнекамске состоится торжественное мероприятие в парке «Семья». Сотрудники ЗАГСа вручат удостоверения пяти многодетным семьям. Также будут чествовать трудовые династии, запланировано дефиле будущих мам и гендер-пати, в ходе которой молодая супружеская пара узнает пол будущего ребенка. В этот же день запланирована церемония бракосочетания участника СВО.

В Набережных Челнах 8 июля в большом органном зале на 800 человек будут вручены десять медалей «За любовь и верность». Здесь же будут чествовать трудовые династии тружеников «КАМАЗа», а приглашенные артисты выступят со своими семьями. Все гости получат ромашки - главный символ праздника.

В городах и районах республики на открытых локациях пройдут всевозможные мастер-классы, выставки, викторины, турниры, конкурсы детских рисунков, циклы тематических лекций на тему семьи, литературные вечера, творческие мастерские. Так, гостям «тематических часов» в библиотеках будут рассказывать о традиционных семейных ценностях.

ЗАГСы будут чествовать юбиляров семейной жизни

В семейную неделю в Татарстане вручат 70 медалей «За любовь и верность» супружеским парам, достойно воспитавшим детей.

«Вручать награды лучшим семьям республики - династиям, многопоколенным и многодетным будут главы районов. Это семьи, которые в любви и согласии прожили вместе более 25 лет и воспитали детей», - пояснила Эльвира Ахметова.

Торжественные церемонии бракосочетаний и чествование семей юбиляров, проживших вместе 50, 60 и 70 лет, пройдут во всех 47 ЗАГСах Татарстана.

«В республике состоятся торжественные вручения свидетельств о рождении, церемонии наречения детей, родившихся в июле. Чествования будут проходить с участием взрослых, детей и внуков в торжественной обстановке», - подчеркнула Ахметова.

По данным начальника Управления ЗАГС Казани Елены Студеникиной, в День семьи, любви и верности в Казани будет зарегистрировано 64 брака.

Среди гостей «Праздника родословной - Шәҗәрә бәйрәме» разыграют ценные подарки

Большой семейный фестиваль «Праздник родословной - Шәҗәрә бәйрәме» пройдет 5 июля в Казани на Кремлевской Набережной в парке «Елмай».

«Это событие соберет большое количество горожан и гостей. Организаторы праздника - Ассоциация сохранения и развития татарского культурного наследия им. Ш.Марджани, Министерство культуры РТ и Дом Дружбы народов РТ», - отметила Эльвира Ахметова.

На празднике 12 семей Татарстана будут награждены медалями «За любовь и верность», состоится чествование трех многодетных семей и трех семей, проживающих в долгом совместном браке.

Кроме того, будут организованы выставка родословной, халял маркет, игровые зоны и лектории. В локации «В гостях у бабушки» каждый ребенок, принесший рисунок своей семьи, получит памятный подарок. На одной из площадок можно будет пройти краткий курс «татарской невесты».

«Наша задача - сохранить семейные традиции. Мы хотим, чтобы молодое поколение осознавало ценность семейных традиций, прочувствовало связь с предками и гордилось своим наследием», - сообщила режиссер семейного фестиваля «Праздник родословной-Шәҗәрә бәйрәме» Лилия Гараева.

Лилия Гараева: «Мы хотим, чтобы молодое поколение осознавало ценность семейных традиций, прочувствовало связь с предками и гордилось своим наследием» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Гостей ждет большой концерт с участием хоровых и театральных ансамблей, лауреатов и призеров международных конкурсов. В их числе заслуженная артистка РТ Анастасия Макарова, лауреат международных конкурсов Алмас Хусаинов, заслуженная артистка РТ Талисма Низами, артисты Алина Давыдова, Рустам Хусаенов, Базарбай Бикчентаев. Хедлайнером праздника выступит Государственный камерный хор РТ под руководством народной артистки РТ Миляуши Таминдаровой.

«Каждый год мы проводим розыгрыш подарков от партнеров. В этом году будет три подарка - отдых в отелях республики», - добавила Гараева.

В храмах Казани пройдут торжественные богослужения

8 июля в Казани на территории храма Кирилла Казанского пройдет праздничная литургия. В 11 часов состоится возложение цветов у памятника Петра и Февронии Муромских. Запланирован концерт, подготовленный артистами Дома дружбы народов. В этот день на территории храма будет работать ярмарка, пройдут мастер-классы.

«День семьи, любви и верности был инициирован русской православной церковью. Во всех храмах Казанской Епархии а этот день будут совершаться торжественные богослужения, чествования многодетных и многопоколенных семей. Сейчас как никогда нам необходимо молитвенно поддержать наши семьи. Кто-то находится в кризисе, кто-то - в зоне СВО, у кого-то - семейные трудности», - сообщил председатель Епархиального Отдела по вопросам семьи, защите отцовства, материнства и детства Казанской Епархии Ярослав Петрущенков.

Ярослав Петрущенков: «Во всех храмах Казанской Епархии а этот день будут совершаться торжественные богослужения, чествования многодетных и многопоколенных семей» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Кроме того, в ЗАГСах республики пройдет «Всероссийская неделя правовой помощи». 8 июля Управление ЗАГСа Кабмина РТ» при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова запустит республиканский конкурс «Полистаем семейный альбом».

С 8 июля по 13 июля в Москве состоится второй Всероссийский свадебный фестиваль «Обручальное кольцо. В России по любви». Татарстан на нем представит молодая пара - Алмаз Ситдиков и Алия Гафиятуллина из Тукаевского района. Молодые люди зарегистрируют свой брак, на церемонию они придут в татарских национальных костюмах.

Также в Москве на площадке национального центра «Россия» состоится еще одно крупное событие - форум многодетных семей «Многодетная Россия». От нашего региона в нем примет участие многодетная семья Нуруллиных из Зеленодольского района, воспитавшая пятерых детей.