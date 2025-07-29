Концерты, билотерапия и звонари с СВО: Елабуга примет фестиваль колокольного звона

С 1 по 3 августа 2025 года в Елабуге пройдет XVIII Всероссийский фестиваль колокольного звона. В течение трех дней на колокольне Спасского собора и музейных площадках развернется насыщенная программа — мастер-классы, концерты, выставки, творческие встречи.

На фестиваль приедут 125 участников из 37 населенных пунктов Российской Федерации (республики Карелия, Крым, Татарстан, Удмуртия, Чувашия), а также из Беларуси и Казахстана. Это 74 звонаря, 22 школы колокольного звона: мастера-профессионалы, служители храмов, учащиеся и выпускники различных школ колокольного искусства. Фестиваль впервые посетят 22 звонаря.

1 августа фестиваль откроется мастер-классами по колокольному звону (10:00–12:00), после чего состоится торжественное открытие фестиваля и большой звон-концерт участников (12:15–14:00).

В 14:00 на площадке Спасского собора выступит поэт, музыкант и звонарь Габриэль Гайденяк с билотерапией (безмедикаментозный метод коррекции отклонений в состоянии здоровья, основанный на воздействии звуков и вибраций, исходящих от бил – плоских колоколов).

С 14:00 до 16:00 на музейных площадках — в Доме-музее И.И. Шишкина, Музее-усадьбе А.Е. Дуровой и Литературном музее М.И. Цветаевой — пройдут выступления музыкантов-мультиинструменталистов.

Вечером, с 17:00 до 18:30, зрителей ждет авторский концерт фронтового звонаря из зоны СВО Вадима Мартового (Крым) и автора-исполнителя духовно-патриотических песен, диакона Николая Червон (Пермь).

2 августа начнется с новой серии мастер-классов и концертной программы звонарей (10:00–11:00). Затем — большой звон-концерт (11:00–13:00) и выступление казачьего ансамбля «Раздолье» из Камышина (13:00).

Параллельно с 13:00 до 15:00 — музыкальные программы на музейных площадках. С 14:00 до 15:30 — продолжение духовно-патриотической темы: авторский концерт Вадима Мартового и Николая Червон.

Завершит день круглый стол «Музыка российских колоколов: возрождение и развитие мастерства» (16:00–18:00) в конференц-зале музея-заповедника.

3 августа фестиваль снова начнется с мастер-классов (10:00–11:00), за которыми последует заключительный звон-концерт (11:00–13:00).

С 13:00 до 15:00 — выступления музыкантов-мультиинструменталистов в музеях. Параллельно на площади у Спасского собора пройдет концертная программа ансамблей: «Русь» (Елабуга), «Раздолье» (Камышин) и «Рассвет» (Мензелинск).

Фестиваль колокольного звона традиционно объединяет не только мастеров и звонарей, но и фольклорные коллективы, музыкантов, поэтов и духовных авторов. Вход свободный.