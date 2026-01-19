Концертный зал Сары Садыковой и фасад мэрии: что отремонтируют в Челнах в 2026 году

В Набережных Челнах в 2026 году продолжатся масштабные работы по строительству и ремонту объектов городской инфраструктуры. Об этом на аппаратном совещании доложил заместитель руководителя исполкома Мансур Фаттахов.

По его словам, в текущем году планируется ввести в эксплуатацию не менее 300 тыс. квадратных метров нового жилья, что позволит горожанам улучшить жилищные условия и привлечь специалистов на предприятия города.

Кроме этого, по республиканским программам капитальный ремонт охватит значительное количество объектов социальной сферы. Среди них – детская музыкальная школа № 2, молодежный центр «Заман», концертный зал имени Сары Садыковой, фасад здания мэрии, школы № 45, 55, 58 и лицей № 78 имени А.С. Пушкина. Также планируется обновление пищеблоков в школах № 4, 13, 22, 37, лицее-интернате № 79 и гимназии № 61, общежития Набережночелнинского политехнического колледжа (второй этап), спортивной школы «Заря» и крытого катка спортивной школы «Челны».

Особое внимание уделят объектам здравоохранения: ремонту здания Городской больницы № 2 для размещения филиала республиканской клинической офтальмологической больницы, Набережночелнинской инфекционной больницы, пунктов раздачи детского молочного питания Камского медицинского центра и детских поликлиник № 2, 4, 5, 6. В программу также включены ремонт помещений дома-интерната для престарелых и инвалидов и Центра социальной адаптации «Перекресток», замена окон в Камском строительном колледже имени Е.Н. Батенчука, обновление Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы, Центрального филиала МФЦ, помещений военного комиссариата Центрального и Автозаводского районов и городской бани № 2.

«Сейчас в концертном зале имени Сары Садыковой идет капитальный ремонт. Это основная концертная площадка в нашем городе. Затягивать ремонт нет необходимости и не нужно. Нужно сделать так, что к началу сезона гастролей, к началу осени объект должен функционировать», – сообщил мэр города Наиль Магдеев.

В 2026 году продолжится и благоустройство городской среды: четвертая очередь набережной имени Фикрята Табеева и пятая очередь парка «Прибрежный» создадут дополнительные комфортные зоны для прогулок и отдыха жителей города.