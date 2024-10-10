Концертному директору Талькова Шляфману в Израиле предъявили обвинение в убийстве певца

Концертный директор Игоря Талькова, Валерий Шляфман, обвиняется в убийстве известного певца 90-х и в покушении на убийство Игоря Малахова. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу.

Признал ли фигурант свою вину в преступлениях, не уточняется. В Петроградском суде Санкт-Петербурга дело Шляфмана рассматривается с июля 2024 года без его участия.

По версии следствия, 6 октября 1991 года в «Юбилейном» Шляфман, будучи концертным директором Талькова и испытывая неприязнь к Игорю Малахову из-за распределения выступлений на концерте, попытался его застрелить. Однако в момент выстрела Малахов уклонился, в результате чего Тальков был смертельно ранен.

Как сообщает ТАСС, в ходе расследования допросили более 150 свидетелей, среди которых были артисты, сотрудники «Юбилейного», а также работники полиции, находившиеся на месте события.

В январе 2022 года Петроградский суд избрал Шляфману меру пресечения в виде ареста заочно. Следствие приняло исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции Шляфмана, однако реальная возможность его участия в уголовном процессе отсутствует. В надзорном ведомстве подчеркнули, что в соответствии с УПК РФ подобные обстоятельства являются исключительным случаем, который позволяет проведение разбирательства в отсутствие подсудимого.