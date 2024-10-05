Концертмейстеры Госоркестра Татарстана провели мастер-классы для МСО РТ

В минувшую пятницу, 4 октября, в театре кукол «Экият» на репетиционной базе Молодежного симфонического оркестра Республики Татарстан прошли благотворительные мастер-классы музыкантов ГАСО РТ.

Как сообщает государственное автономное учреждение культуры РТ, по инициативе художественного руководителя и главного дирижера Госоркестра Татарстана Александра Сладковского концертмейстеры струнных провели групповые занятия для своих юных коллег из МСО РТ на материале одного из самых популярных произведений классической музыки – Концерта № 2 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова. В преддверии Дня учителя эти мастер-классы стали ярким отражением преемственности поколений.

Молодежный симфонический оркестр Республики Татарстан был создан в 2013 году по инициативе Управления культуры города Казани и Александра Сладковского. С тех пор МСО РТ регулярно принимает участие в проектах Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан, таких как «Достояние республики» и «Дети детям». По приглашению Александра Сладковского МСО РТ дважды (2023 и 2024 гг.) выступил на международном оперном фестивале «Казанская осень».

фото: пресс-служба ГАСО РТ