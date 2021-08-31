Концерт Ёлки ко Дню города в Зеленодольске посетили более 21 тыс. человек

Накануне в Зеленодольске с размахом отпраздновали День города и День Республики Татарстан. Хедлайнером праздника стала звезда отечественной эстрады — певица Ёлка. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Зеленодольского района РТ.

«Всего, по данным сводки представителей МВД, концерт певицы посетили более 21 тыс. человек», — отметил собеседник агентства.

Перед началом концерта исполнительницу поприветствовал мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев, вручил ей букет цветов и сделал совместную фотографию на память.

Центральный стадион «Авангард» был забит до отказа. Люди начали скандировать имя певицы еще до ее появления на сцене, с первыми же аккордами стадион взорвался аплодисментами.

«Я знаю, сюда сегодня приехало огромное количество людей отовсюду. И мне безумно приятно петь для вас, петь с вами! Спасибо, Зеленодольск! Спасибо, Татарстан!» — произнесла со сцены певица.

Ёлка исполнила некоторые из своих лучших хитов, в том числе «Грею счастье», «Прованс», «Все зависит от нас самих», «На большом воздушном шаре», а также другие композиции.

Зрители поделились впечатлениями в социальных сетях. «Глава администрации большой молодец, организовал такой праздник», «Отлично! Весело, задорно, концерт, поздравления, все отлично», «Всё было здорово!!!! Спасибо!» — написали зеленодольцы.